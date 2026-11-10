Martín Catoira y los Ecos del Verano cierran el 2026 en Banfield

Martín Catoira le baja la cortina al 2026 con el último show del año con los Ecos del Verano, su banda, luego de meses de continuo trabajo en el estudio. El músico mostrará sus canciones el sábado en Conurbania Parque de Banfield.

“En este año pasaron muchas cosas nuevas. Si bien seguimos grabando ‘Existir’ para presentarlo en su totalidad en 2027, también pudimos cumplir otros objetivos. Uno de ellos fue ponerle nombre a la banda y continuar con la identificación de este proyecto musical”, cuenta el músico de Banfield sobre lo vivido en 2026.

Martín Catoira, cantante, guitarrista y compositor, también destaca el rol de su banda: “Los Ecos del Verano son músicos de primer nivel que muestran su magia, no solo en el estudio al grabar, sino que también en el escenario, durante las presentaciones en vivo”.

El otro momento destacado fue el estreno de su videoclip “Ojos de Niño”, la canción de cuna que tiene “Despertar”: “Éste fue un desafío enorme porque el video tenía que estar a la altura de la canción, de lo que genera cada vez que la tocamos en vivo, y a su vez mantener la sencillez y frescura de la letra. Parece que las acciones dieron su resultado porque su reproducción orgánica en las plataformas musicales sigue siendo un éxito. Por eso, ahora vamos a estrenar la versión en vivo hecha en el Teatro del Municipio en 2025”.

Martin Catoira, en vivo.

Lo que sonará en Banfield

El show en Banfield contará con las canciones propias de la banda, junto con algunos covers que son protagonistas de las reuniones musicales.

De esta manera, el repertorio tendrá los éxitos de “Despertar”, el segundo disco solista de Martín Catoira, y algunas de las canciones de “Existir”, el tercer material en el que continúa trabajando junto a sus músicos.

“Quien ya nos vio en abril, también en Conurbania, tenga la certeza de que no verá el mismo show. Habrá canciones nuevas, habrá otras versiones y también está el sello que le ponen los músicos que nos van a acompañar junto a los Ecos del Verano”, cierra Martín Catoira.

MÁS INFO

Entradas por passline.