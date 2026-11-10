martes 10 de noviembre de 2026
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10 de noviembre de 2026
Grave.

Allanaron en Claypole a un hombre que exhibió armas durante la visita del papa León XIV

Un allanamiento en Claypole permitió identificar a un hombre que exhibía armas en redes sociales durante la visita del papa León XIV a la Argentina.

Allanaron en Claypole a un hombre que exhibió armas durante la visita del papa León XIV.

Allanaron en Claypole a un hombre que exhibió armas durante la visita del papa León XIV.

Un hombre fue allanado en su domicilio acusado de exhibir en sus redes sociales armas durante la visita del Claypole en el Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole.

El domingo 8 de noviembre se recibió un informe por parte de la Dirección de Investigaciones Cibercrimen vinculado a las tareas preventivas desarrolladas con motivo de la visita del Sumo Pontífice en el Cottolengo Don Orione y de las mismas se pudo detectar un perfil de Facebook denominado Miguel Ángel Carrizo (usuario Miguel.Angel.Carrizo), en el cual se mostraban armas de fuego y municiones.

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Elevados los elementos de prueba, el fiscal Juan Pablo Arci, de Lomas de Zamora, requirió al Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°2, de Juan Tomás Rodríguez Ponte, la realización de un allanamiento.

Con la autorización, se llevó a cabo el procedimiento donde se identificó al implicado, Miguel Ángel Carrizo, de 38 años, confirmaron a la agencia Noticias Argentinas.

Entre los elementos hallados había una carabina semiautomática con cargador con 24 municiones, una escopeta de repetición con 37 cartuchos 12/70 y un arma de puño con dos cargadores con 17 municiones.

Se comprobó que todas las armas poseen documentación de Renar, Tenencia y Portación, por lo que se no se dispuso el secuestro de los elementos mencionados, ni se adoptó temperamento para con el identificado.

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