El jardín Nº906 celebrará sus 60 años con una jornada ambiental en la Plaza Tomás Espora

Se realizará el viernes 13 en la Plaza Tomás Espora desde las 10.

La institución, ubicada en Meeks 778, cuenta con salas de 2,3, 4 y 5 años y una matrícula de 105 alumnos. A lo largo de sus seis décadas, pasó de tener una sala a funcionar en un edificio de dos plantas, con cuatro secciones por turno. La feria será una oportunidad para acercar al barrio el trabajo que el establecimiento lleva adelante a partir de su proyecto institucional "Conciencia Ambiental", iniciado en 2025 en el marco de la Ley de Educación Ambiental Integral. En caso de lluvia se reprograma para el viernes 20.

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Aunque se encuentra en una zona céntrica, el jardín incorporó distintos espacios y propuestas para que los más pequeños puedan aprender sobre biodiversidad, producción de alimentos y sustentabilidad a través de experiencias concretas.

Durante la jornada se organizarán cuatro stands temáticos. Uno estará dedicado a la huerta y los microhábitats, con muestras de los cultivos, jardines de plantas nativas y de mariposas, hoteles de insectos y refugios para aves. También se compartirán las investigaciones realizadas por los chicos sobre alternativas naturales para el cuidado de las plantas y el control de plagas.

Otro espacio estará destinado a la alimentación saludable y la producción artesanal. Expondrán algunas de las experiencias desarrolladas durante el año, como la elaboración de barritas de cereales, gomitas saludables y vinagre artesanal en variedades de lavanda, manzana y frutos rojos.

El tercer stand mostrará los avances del proyecto "Tapisillas", una iniciativa articulada con la Escuela Técnica N°5, mediante la cual las tapitas plásticas recolectadas por la comunidad educativa se transforman en asientos y respaldos para sillas. La propuesta busca promover la reutilización de materiales y mostrar cómo los residuos pueden convertirse en nuevos objetos.

Por último, el laboratorio tendrá su propio espacio para presentar las experiencias con biomateriales. Los visitantes podrán conocer los bioplásticos, biohilos y biocerámicos elaborados con elementos de uso cotidiano, como cáscaras de huevo y borra de café, además de los tintes naturales que utilizan en las actividades artísticas.

Durante la jornada organizada por el jardín se organizarán cuatro stands temáticos.

Un aniversario construido por la comunidad

La directora del establecimiento, Elsa Filoni, quien lleva nueve años al frente de la institución, destacó el trabajo colectivo que permitió sostener y ampliar los proyectos pedagógicos a lo largo del tiempo.

"Quiero agradecer profundamente a las familias por seguir eligiéndonos y por confiar en nosotros la experiencia más valiosa de sus hijos. A las docentes y preceptoras que nos eligen, que titularizan en nuestro jardín y se comprometen a sostener proyectos que dejan huella", sostuvo en diálogo con La Unión.

En ese sentido, señaló que el crecimiento del jardín fue posible gracias al compromiso de docentes, profesores de áreas especiales, auxiliares, equipos de orientación, familias y la Asociación Cooperadora. "Nos fuimos transformando hasta consolidarnos como un referente del Nivel Inicial en la localidad", detalló.

"Celebrar 60 años de historia no es solo mirar el camino recorrido; es reafirmar quiénes somos hoy y hacia dónde vamos", expresó Filoni. También destacó el acompañamiento de Ambiente Lomas, cuyo aporte de talleres e insumos permitió desarrollar la huerta y los distintos espacios verdes de la institución.

"Celebramos 60 años sembrando conciencia, construyendo comunidad y demostrando que el futuro se cuida y se sueña desde la primera infancia", enfatizó.