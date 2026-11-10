Con allanamientos en Lomas de Zamora, detuvieron a un sospechoso por el robo a una concesionaria

Hubo un detenido tras una serie de allanamientos en Lomas y Echeverría.

Tras una serie de allanamientos en Lomas de Zamora y Esteban Echeverría , detuvieron a un hombre de 36 años acusado de participar en el robo a una concesionaria de autos en Lanús .

El asalto ocurrió el pasado 12 de octubre en la sucursal “Capitol Motors” de Honda, ubicada en avenida Hipólito Yrigoyen y Chaco . Un grupo de delincuentes vulneraron el sistema de alarma de la concesionaria para poder entrar a robar.

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Los ladrones irrumpieron en el local y se llevaron herramientas de un importante valor y una camioneta 0 kilómetro marca Honda ZR-V. Luego, lograron escapar con total impunidad sin ser detectados.

La DDI de Avellaneda-Lanús quedó a cargo de la investigación. En poco tiempo encontraron la camioneta robada prendida fuego en Esteban Echeverría. Posteriormente, analizaron las imágenes de las cámaras de seguridad de Lanús para reconstruir el recorrido de los asaltantes.

Las tareas de campo permitieron identificar a los presuntos autores del robo en domicilios de Lomas de Zamora y Esteban Echeverría. A partir de esa información, realizaron allanamientos de urgencia en esas viviendas.

En dichos operativos, los efectivos detuvieron a un sospechoso de 36 años, señalado como partícipe del robo en Lanús. Además, incautaron un críquet hidráulico, dos cajas de llaves tubo, cuatro celulares y un buzo negro con capucha que había sido utilizado durante el asalto.

El detenido quedó imputado por “robo” y fue puesto a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº6 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.