lunes 09 de noviembre de 2026
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9 de noviembre de 2026
Allanamiento.

Robó una camioneta en Lanús y lo detuvieron en Banfield: estaba armado

Lo allanaron, encontraron el vehículo en su casa de Banfield y le incautaron una réplica de pistola y un handy policial.

El sospechoso tenía la camioneta robada en su casa de Banfield.

El sospechoso tenía la camioneta robada en su casa de Banfield.

Un hombre de 33 años fue detenido en la localidad de Banfield, acusado de robar una camioneta a mano armada en Lanús. Le incautaron un arma de fuego y un handy policial.

El hecho ocurrió miércoles pasado. Un vecino de Lanús fue sorprendido por delincuentes armados cuando llegaba a su domicilio. Se bajaron de un auto blanco, lo apuntaron con un arma y lo obligaron a entregar su Ford Territory. Luego, escaparon en ambos vehículos.

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Tras la denuncia, intervino en el caso la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Avellaneda-Lanús y enseguida realizó tareas de campo para localizar la camioneta robada. Analizaron las cámaras de seguridad del barrio e hicieron el rastreo satelital para poder localizar a los ladrones.

Allanamiento y detención en Banfield

Elementos incautados en el allanamiento en Banfield.

Elementos incautados en el allanamiento en Banfield.

Mediante esas tareas, las pistas llevaron la investigación a Lomas de Zamora: lograron ubicar la camioneta robada dentro de una casa en Banfield. A partir de esa información, la fiscalía interviniente ordenó allanar de inmediato ese domicilio.

Fue así como los efectivos de la DDI irrumpieron en la casa investigada y encontraron la camioneta robada. En el procedimiento arrestaron al dueño de la vivienda, un hombre de 33 años.

Como si fuera poco, los policías encontraron elementos que incriminaban al detenido. Tenía una réplica de pistola calibre 9 milímetros y un handy de radiofrecuencia, presuntamente utilizado para sintonizar o inhibir frecuencias de la Policía.

El sospechoso fue alojado en una dependencia policial y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº6 de Avellaneda-Lanús, que caratuló el caso como “robo agravado por el empleo de arma de fuego, en poblado y en banda”.

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