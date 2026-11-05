jueves 05 de noviembre de 2026
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5 de noviembre de 2026
Detenidos.

Son de Lomas de Zamora y los arrestaron por robar camionetas en Cañuelas

Fueron vistos intentando sustraer un vehículo. Buscaban siempre el mismo modelo. Ambos tenían domicilio registrado en Lomas.

Los sorprendieron intentando robar una camioneta.

Los sorprendieron intentando robar una camioneta.

Dos hombres oriundos de Lomas de Zamora fueron detenidos en la localidad de Cañuelas, acusados de intentar robar una camioneta. Eran especialistas en este tipo de delitos.

Todo empezó cuando efectivos policiales fueron alertados sobre dos delincuentes que intentaban robar una camioneta en el cruce de las calles Moreno y 25 de Mayo, en pleno centro de Cañuelas. La descripción era que se movilizaban en un Volkswagen Bora color rojo.

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La Policía se ubicó en la Ruta 205 hasta que vio pasar el auto sospechoso. Rápidamente lo interceptaron en una estación de servicio y redujeron a sus ocupantes.

Los detenidos eran de Ingeniero Budge

Los detenidos eran oriundos de Lomas de Zamora.

Los detenidos eran oriundos de Lomas de Zamora.

Al identificarlos, los uniformados notaron que ninguno de los dos ladrones eran de la zona, sino que tenían domicilio registrado en la localidad de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. Se trataba de R.M., de 31 años, y G.P., de 23.

Los policías revisaron el auto y encontraron tres destornilladores modificados al estilo “yuga”. Eran herramientas utilizadas para forzar cerraduras de los coches. Ante esta situación, los trasladaron a la Comisaría 1ª de Cañuelas.

Según precisaron fuentes policiales ambos se dedicaban a robar camionetas Toyota Hilux y tenían antecedentes penales. Ambos quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada Nº2 de Cañuelas.

La causa fue caratulada como “robo agravado en grado de tentativa”. El Volkswagen Bora en el que se movilizaban los delincuentes quedó incautado por la Policía.

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