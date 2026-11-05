En Banfield, organizan una peña para que los niños del Hogar Pereyra conozcan el mar

La peña será este sábado al mediodía en el Hogar Pereyra de Banfield.

Una jornada para la familia es lo que preparan en el Hogar Pereyra ubicado en Alvear 920, Banfield para este sábado a las 12.30. Se trata de la sexta peña "Un canto a la vida" que tiene el objetivo de juntar fondos para que los chicos que residen en el espacio viajen a Mar del Plata para conocer el mar.

La peña es uno de los eventos que ya están más que instalados en el hogar y que se realizan una vez al año para reunir a la comunidad y para juntar fondos. En esta ocasión todo lo que se junte irá destinado a las mini vacaciones que realiza la gente del hogar junto a unos 20 niños y niñas que viven en el espacio social.

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"La peña es una linda excusa para abrir el hogar a los vecinos, que nos conozcan y que compartan en familia una linda jornada de música, baile, sorteos y un bingo en el que puedan participar todos", comentó la licenciada en Psicología, Bárbara Liberti integrante del equipo técnico del Hogar Pereyra.

La Peña Un Canto a la Vida incluirá una lotería familiar. La propuesta se activará este sábado a partir de las 12.30 y los que se sumen van a poder disfrutar de shows musicales, folklore y grupos de ballet que brindarán un gran atractivo a la jornada.

También se podrá disfrutar de un buffet económico disponible durante todo el evento, habrá sorteos y recomiendan llevar el equipo de mate para poder disfrutar de toda la tarde dentro del hogar, el cual recibe a chicos que deben ser separados de sus familias biológicas tras sufrir alguna situación de vulnerabilidad.

El hogar trabaja constantemente en brindar a esos 35 niños y niñas de entre un año a 12 que viven allí a la espera de volver con su familia o ser adoptados, según la decisión judicial para cada caso en particular.

"La peña nos permite abrir la puertas del hogar a la comunidad, compartir con la comunidad, que nos conozcan, armar lazos, red y recaudar fondos para el viaje a Mar del Plata en el que llevamos a los peques a conocer el mar", resaltó la profesional que trabaja en el espacio social para las infancias.

Para asistir a la peña, sólo hay que abonar una entrada que tiene un valor de $5 mil, los cuales serán fundamentales para el viaje a Mar del Plata.

No hace falta sacar entrada anticipada ya que la misma se sacará en puerta el día del evento, es decir este sábado a las 12.30. A las 13 comenzará la jornada que se extenderá durante toda la tarde.

Sobre el viaje a Mar del Plata

Según contaron, todos los años realizan el viaje a Mar del Plata con el objetivo que esos chicos que residen en el hogar conozcan el mar. "Algunos ya lo conocen y otros no, pero eso va cambiando según el ingreso de los nuevos chicos cada año", detallaron.

El viaje será del 10 al 12 de diciembre y tienen programado que puedan ir a Mar del Plata unos 16 chicos. "Generalmente se viaja con los más grandecitos por una cuestión de organización y dinámica del viaje", detallaron.