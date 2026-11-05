Avanzan las obras hídricas en Lomas: los trabajos que realizan en Santa Catalina

En distintos barrios de Lomas de Zamora , el Municipio avanza con obras para mejorar la infraestructura hídrica y la calidad de vida de los vecinos. En Santa Catalina desarrollan trabajos con el objetivo de fortalecer el drenaje del agua ante lluvias intensas .

En las inmediaciones del Polo Educativo de Barrio Obrero , particularmente en el cruce de las calles 109 y 111, comenzó una intervención que busca mejorar el escurrimiento del agua de lluvia y dar respuesta a los anegamientos que se registran en la zona. El proyecto contempla la instalación de 180 metros de conductos pluviales, la construcción de cuatro sumideros y seis cámaras de inspección que van a facilitar las tareas de mantenimiento de la nueva red.

Además de la reconstrucción con hormigón de las calles que forman parte de las obras, las cuadrillas van a hacer 550 metros cuadrados de nuevas veredas sobre la Calle 109, entre Capitán Giachino y Calle 111, con el propósito de mejorar la circulación peatonal y los accesos tanto al Polo Educativo como al resto del barrio.

En el Barrio Obrero funciona el Jardín de Infantes Nº953 compuesto por cuatro aulas, dependencias, salón de usos múltiples, espacios climatizados, patios en salas y sector de juegos. El objetivo a futuro es abrir una primaria y secundaria.

Puesta en valor de la Estación de Bombeo de Santa Catalina

Otra de las acciones que lleva adelante el Municipio de Lomas para fortalecer el sistema hídrico es la puesta en valor de la Estación de Bombeo de Barrio Obrero, en Santa Catalina.

En la planta llevan adelante trabajos para mejorar su funcionamiento como la colocación de pasarelas y barandas, una reja destinada a retener residuos, pintura, puesta a punto del equipo de bombeo y la incorporación de más de 40 metros de nueva cañería de impulsión para conducir el agua.

La intervención busca optimizar la capacidad operativa de la Estación de Bombeo y mejorar el escurrimiento del agua durante episodios de lluvias intensas y sudestadas que pueden generar complicaciones en el drenaje de los barrios.