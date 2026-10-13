El Niño en el conurbano bonaerense: los peligros que podría transitar la región.

El fenómeno de El Niño podría aumentar las probabilidades de lluvias intensas en el Conurbano bonaerense, una región densamente poblada y con zonas vulnerables a los anegamientos. El impacto dependerá de la intensidad del evento climático, la distribución de las precipitaciones y la capacidad de respuesta ante posibles emergencias.

En los distritos del sur del Gran Buenos Aires, como Lomas de Zamora, Lanús, Almirante Brown, Esteban Echeverría y Quilmes, uno de los principales riesgos sería la aparición de lluvias intensas en períodos cortos, que pueden complicar el drenaje urbano y provocar anegamientos en calles y barrios.

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Las consecuencias dependerán de las condiciones locales. La saturación del suelo, el estado de los desagües pluviales, la cercanía a arroyos y la intensidad de las tormentas son factores que pueden agravar las inundaciones.

Sin embargo, la llegada de El Niño no significa que necesariamente vaya a llover más todos los días ni que todos los municipios sufran los mismos efectos. El fenómeno modifica las probabilidades climáticas, pero no permite anticipar por sí solo cuándo, dónde y con qué intensidad se producirán las precipitaciones.

Prevención y alertas tempranas

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) pidió reforzar los sistemas de alerta temprana y las medidas de prevención frente a los posibles impactos de un episodio extraordinario. La preparación resulta especialmente importante en las zonas urbanas expuestas a inundaciones.

“Gobiernos y comunidades tienen la oportunidad de anticipar riesgos y actuar antes de que se manifiesten sus impactos. Las decisiones que se tomen hoy determinarán las consecuencias que experimentaremos mañana”, sostuvo Celeste Saulo, secretaria general de la OMM, a la agencia de noticias Tierra Viva.

Para el Conurbano bonaerense, el seguimiento de los pronósticos oficiales, la limpieza de sumideros y desagües y la identificación de sectores vulnerables son medidas relevantes para reducir riesgos.

La evolución del fenómeno y las previsiones meteorológicas serán determinantes para establecer el alcance de sus efectos en el territorio bonaerense. Por el momento, la posibilidad de lluvias más intensas constituye un riesgo a monitorear, no una confirmación de inundaciones en una fecha específica.