Clima en Lomas: llega una semana primaveral con temperaturas mayores a 20°, pero con lluvia

Tras varias jornadas frescas, el clima en Lomas de Zamora y el AMBA tendrá una semana con temperaturas primaverales, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional: las mínimas se mantendrán por encima de los 10° y las máximas rondarán o superarán los 20°.

Para el lunes se prevé cielo mayor a parcialmente nublado, con vientos del norte que luego cambiarán al noreste y al este. Las temperaturas estarán entre 13° y 22° en Lomas.

Pronóstico. La semana arranca con lluvias en Lomas, pero sigue el clima primaveral y la humedad

El martes tendrá cielo mayormente nublado y viento del noreste. Con una mínima de 12° y una máxima de 21°, será la jornada más cálida de la semana.

En tanto, el miércoles marcará un cambio en las condiciones. Se espera cielo nublado durante la mañana y chaparrones entre la tarde y la noche, con temperaturas de 14° a 20°.

El jueves continuará el cielo nublado, mientras que el viento soplará del sudeste y luego rotará al este. La temperatura mínima será de 14° y la máxima, de 20° en Lomas.

Cómo estará el clima durante el cierre de la semana

Para el viernes, el pronóstico anticipa cielo nublado y viento del este rotando al sur, con marcas térmicas de 14° a 19°. Finalmente, el sábado se presentará nublado, con viento del este y temperaturas que irán de 14° a 20°.