El Municipio de Lanús confirmó el alcance de los daños tras la terrible explosión ocurrida el viernes pasado en Remedios de Escalada . Todavía hay 23 familias que no pueden volver a sus casas.

La zona de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea sigue afectada por el amplio operativo de demolición y reparación integral, luego de la enorme fuga de gas que provocó pérdidas irreparables. Desde el gobierno local detallaron cuáles fueron los daños y cuántos vecinos resultaron damnificados.

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La información oficial confirmó que hay 23 familias que no pueden habitar su vivienda; seis de ellas, por destrucción total. Además, hubo 13 comercios dañados , de los cuales cuatro quedaron completamente destruidos.

“Con todos ellos ya estamos en contacto y para ellos estuvieron orientadas las medidas inmediatas, con apoyos económicos directos para que las familias tengan resuelto dónde vivir este mes y para que los comercios puedan pagar el salario a sus trabajadores y tener los medios necesarios para su subsistencia”, expresó el intendente de Lanús, Julián Álvarez.

En cuanto a las víctimas, el Municipio de Lanús confirmó un total de 30 personas con daños a la salud, de los cuales 11 permanecen internados, siete de ellos de gravedad. “Tenemos que lamentar una persona fallecida que aún estamos esperando su identificación”, señalaron.

A la fecha de redacción de esta nota, el área de restricción respecto del lugar de la explosión es de 50 metros. Fuera de esta zona, ya se restableció el servicio eléctrico tanto en hogares como en comercios. A medida que avancen las demoliciones, se irá reconstruyendo el centro comercial.

En cuanto a las responsabilidades por la tragedia, el intendente de Lanús hizo un enfático pedido: “Le exigimos a Metrogas, la tercerizada y el Estado Nacional, que vengan y den soluciones a los vecinos que no pueden esperar un juicio de cinco años para ser indemnizados por los daños y perjuicios que sucedieron”.

Comenzaron los peritajes tras la explosión

Iniciaron los peritajes tras la explosión en Remedios de Escalada.

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREgE) inició de oficio los peritajes por la explosión y el posterior incendio en Remedios de Escalada.

A través de un comunicado oficial, el organismo confirmó que “reconstruirá cómo ocurrieron los hechos, determinará las responsabilidades y aplicará las sanciones que correspondan”, mientras que “los resultados quedarán a disposición de la Justicia”.

A su vez, el ENReGE aseguró que el mismo día de la tragedia envió una nota formal a Metrogas para pedir “información detallada” sobre lo que pasó: “Entre otros puntos, solicitó el plano de la red con la ubicación de la rotura, la tarea que se estaba ejecutando en ese momento, el último registro de odorización del gas en la zona, las acciones realizadas para asegurar la zona afectada, las constancias del Plan de Prevención de Daños y del seguimiento de la obra, y el historial de incidentes del año”.

Tras la demolición de las estructuras afectadas, el ente podrá avanzar con los peritajes. “Equipos técnicos del ENReGE realizaron constataciones en el lugar del hecho. Para completarlas, es necesario que se retiren los escombros de la zona afectada, a fin de poder acceder a los pozos de la obra”, explicó el organismo.