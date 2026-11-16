La familia de Marcelo García, el operario que permanece desaparecido tras la explosión ocurrida el viernes en Remedios de Escalada , desmintió a Metrogas : “Nunca se apersonaron”. Tampoco tienen novedades sobre la identidad del cuerpo hallado en el lugar tras la explosión .

Allegados al trabajador rechazaron las versiones difundidas por la empresa privada, que aseguró haber brindado “apoyo psicológico y económico” a los seres queridos de García. “Eso no pasó. Nunca se apersonaron”, sostuvieron desde el entorno cercano al hombre que se encontraba en la intersección de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, donde el siniestro dejó un saldo de un muerto y 30 heridos, siete de ellos graves.

Preocupación. Trabajan en la estación de Lanús por una fuga de gas: desvían el tránsito

Indignación y miedo. Protestas en la sede de Metrogas en Banfield: exigen respuesta tras la explosión en Escalada

En este sentido, afirmaron que “lo único que saben” es que los peritos de la Policía Científica llevarán a cabo exámenes al cuerpo hallado al lado de la camioneta de Metrogas con el objetivo de constatar su identidad. Este domingo sus allegados entregaron muestras de ADN para realizar la comparación con el cuerpo encontrado.

Según señalaron, García “no operaba una máquina de perforación”, sino que “hacía las mediciones correspondientes” en el lugar. Trabaja hace 14 años en Metrogas.

El hombre de 47 años es padre de dos niños, de 6 y 8 años, y hasta el momento no hay novedades sobre su paradero. Y añadieron: “Hay versiones que dicen que ayudó a evacuar a las personas, pero la Fiscalía está analizando las cámaras de seguridad de la zona”.

Desde el momento del estallido, sus familiares intentaron comunicarse con él, pero no obtuvieron respuestas. La incertidumbre se extendió durante todo el fin de semana, mientras recorrían hospitales y centros de salud para intentar encontrarlo.