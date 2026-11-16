Operativo por un escape de gas en la estación de Lanús.

Tras la trágica explosión del viernes pasado en la zona comercial de Remedios de Escalada, se duplicaron las denuncias por fuga de gas. Una de ellas fue en la estación de Lanús, donde se registró un fuerte olor. Personal de Metrogas y Defensa Civil trabajan en el lugar, mientras la avenida Hipólito Yrigoyen se encuentra completamente cerrada, a la altura de 25 de Mayo.

“Desde hace más de dos meses que hay una pérdida de gas”, aseguró una comerciante, que tiene un kiosco frente al lugar. “Vinieron los Bomberos, el viernes estuvieron trabajando”, resaltó. Los comerciantes tienen miedo de abrir, los vecinos tienen miedo de abrir la llave de gas. Sobra incertidumbre y faltan respuestas.

La estación de trasbordo de Lanús tiene un paisaje muy poco habitual para un lunes a la mañana. Las paradas de colectivo están vacías y el área deTránsito del Municipio se encuentra desviando el tránsito, el corte sobre la arteria es total.

Metrogas está en el lugar. “Lanús Gobierno informa que ante una denuncia por fuga de gas en la Estación Lanús, Bomberos y Defensa Civil están trabajando en la zona, que se evacuó de forma preventiva”, comunicaron desde el municipio mientras se desarrolla el operativo en la zona afectada.

En declaraciones televisivas, Gabriel Sandoval, jefe de bomberos de Lanús, detalló: “Estamos trabajando desde temprano por tres pérdidas de gas. Queda una sola en la que están trabajando los operarios de MetroGas. Calculamos que en un lapso de una hora y media o dos horas vamos a estar terminando, una vez que podamos certificar con las mediciones de la atmósfera que sea normal, se va a terminar de habilitar el tránsito”. Noticia en desarrollo...

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