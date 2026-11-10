Cortan ambas manos de la Avenida Hipólito Yrigoyen durante diez días a la altura de Lanús: los motivos

Cortan ambas manos de la Avenida Hipólito Yrigoyen durante diez días a la altura de Lanús.

La circulación en la avenida Hipólito Yrigoyen, en Lanús , estará parcialmente restringida desde este martes 10 hasta el viernes 20 de noviembre por trabajos de pavimentación. El operativo abarcará ambas manos, entre las avenidas Remedios de Escalada de San Martín y Manuel Quindimil, y podría generar demoras.

El esquema de circulación reducida alcanzará tanto a los automovilistas que se dirijan hacia Capital Federal como a quienes viajen en dirección a Lomas de Zamora.

Triste noticia. Murió Rocky, el perro que había sido enterrado vivo en Monte Grande

Grave. Allanaron en Claypole a un hombre que exhibió armas durante la visita del Papa

Por tratarse de uno de los corredores más transitados de la zona sur del Conurbano bonaerense, se prevén posibles demoras, especialmente durante los horarios de mayor movimiento vehicular, tanto en los viajes de ida como en los regresos desde la Ciudad de Buenos Aires.

Esta será la tercera interrupción de tránsito en el mismo tramo durante el último mes. La diferencia es que, en esta oportunidad, las restricciones alcanzarán simultáneamente a las dos manos de la avenida.

El objetivo es avanzar con las tareas pendientes y completar los trabajos en los próximos días.

El operativo se enmarca en un programa municipal de infraestructura vial que contempla distintas intervenciones en Lanús. Entre ellas se encuentran:

Tres cuadras de pavimentación completa.

Cuatro cuadras de trabajos de bacheo.

Dos cuadras de tomado de juntas.

Una intervención de reconstrucción de cordones.

Una tarea de preparación de suelos.

Las obras apuntan a mejorar tanto la circulación vehicular como el desplazamiento peatonal y las condiciones de seguridad vial para los vecinos que utilizan diariamente estas calles.