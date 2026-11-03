Cerró la ex Clínica Estrada de Lanús: indignación de los vecinos

La ex Clínica Estrada , que funcionaba como Clínica de PAMI en Lanús , cerró sus puertas este lunes y generó indignación entre los vecinos de la zona.

El centro de salud ubicado sobre la calle de Flores de Estrada 5248 , en el límite de las localidades de Remedios de Escalada y Banfield , dejó de funcionar repentinamente después de varias semanas de incertidumbre y rumores sobre cierre.

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Los jubilados que se acercaron para atenderse, sacar turnos o retirar estudios se encontraron las puertas cerradas en las primeras horas de este lunes . Era el principal establecimiento que tenían para controles médicos en la zona.

Muchos de los damnificados no llegaron a retirar su historia clínica y deben esperar qué pasará con su situación, ya que a partir de ahora deberán atenderse en destinos mucho más lejanos.

Reclamos de vecinos de Lanús

Protesta de jubilados frente a la Clínica PAMI Lanús.

Los rumores sobre el cierre de la Clínica PAMI Lanús se habían acrecentado en las últimas semanas. Varios vecinos, acompañados por organizaciones sociales, se habían manifestado pidiendo que el lugar no fuera clausurado. Los reclamos no resultaron.

Para este miércoles está prevista una nueva movilización en la puerta de PAMI frente a la Plaza Mariano Moreno, a metros de la estación de tren de Remedios de Escalada. Los vecinos llevarán allí su reclamo para exigir la continuidad de la clínica.

En cada reclamo que hicieron, los vecinos señalaron que la gestión de Javier Milei frenó las inversiones en distintos sectores de salud, entre ellos esta clínica, lo cual derivó en su cierre de la misma manera que ocurrió con otros centros de PAMI.

La problemática afecta tanto a pacientes como a trabajadores del lugar, ya que muchos vivían en el barrio. Para ellos también representará un serio inconveniente ser reubicados en otros centros más lejanos.

Segundo cierre en ocho años

La ex Clínica Estrada funcionó hasta 2018.

La Clínica Estrada había cerrado en 2018 tras haber presentado quiebra, pero fue recuperada durante la pandemia de Covid-19 como centro de aislamiento.

En julio de 2023, PAMI oficializó la compra definitiva del edificio para convertirlo en un centro de atención propio y el único efector de salud de gestión directa de PAMI en el conurbano sur. En el lugar se habilitaron múltiples especialidades médicas como cardiología, cirugía, traumatología y ginecología, entre otras.

Sin embargo, la gestión de PAMI duró apenas tres años. A fines de octubre de 2026, se reportaron planes de cierre y despidos por parte de la administración actual. Las puertas cerraron definitivamente este 2 de noviembre.