martes 03 de noviembre de 2026
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3 de noviembre de 2026
Se picó.

Julieta Prandi fulminó a Juana Viale: "Se burló del dolor ajeno"

Julieta Prandi salió a responderle a Juana Viale luego de los polémicos dichos de la conductora por la separación de la modelo y Emanuel Ortega.

Julieta Prandi contra Juana Viale.&nbsp;

Julieta Prandi contra Juana Viale. 

Julieta Prandi retornó su agenda laboral luego de pasar unos días de vacaciones en Brasil con un amigo, después de su reciente separación de Emanuel Ortega, y salió a responderle a Juana Viale después de las polémicas palabras de la conductora.

"Contenta de volver al trabajo, la radio es algo que me hace sentir feliz. Mi trabajo me salvó y esta no va a ser la excepción. Como cualquier persona que se separa yo estoy duelando", dijo Julieta Prandi en una entrevista con Intrusos.

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Sobre las versiones en torno que circularon por la separación, la modelo aclaró: "No me importa lo que se especula, Emanuel y yo sabemos lo que pasó. Lo único que voy a decir es que él no se entera de mi decisión por redes sociales, él sabía lo que estaba pasando y las acciones que estaba teniendo".

La bronca de Julieta Prandi con Juana Viale

En la entrevista, Julieta Prandi apuntó contra el posteo de Juan Alberto Mateyko cuestionando su comunicado en redes y también el comentario de Juana Viale sobre su separación.

"Las parejas son de a dos, todo el resto es periferia. Mateyko no me merece ni una opinión. Toda la gente que se burló del dolor ajeno merece mi más profunda lástima. No encuentro autoridad moral", aseguró la modelo.

Julieta Prandi siguió con su contundente descargo contra Juana Viale: "Me da lástima. No encuentro autoridad moral para que opine de mi persona y la de Emanuel”.

"Hace tres o cuatro semanas que están hablando de esto, creo que ya está, no voy a hablar de mi vida privada. Están completamente de más todos los que salieron a opinar", continuó la modelo.

Acerca de la posibilidad de poder hablar con Emanuel Ortega tras la separación, Julieta Prandi cerró: "No lo voy a contar públicamente, eso es de puertas para adentro y en todo caso es algo que tenemos que hablar él y yo, nada más".

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