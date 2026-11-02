Julieta Prandi habló sobre su separación: "Emanuel no se enteró por redes"

Julieta Prandi volvió a hablar de su separación de Emanuel Ortega y salió al cruce de una de las versiones que circularon sobre la ruptura. La actriz aclaró que el músico conocía su decisión y negó que se hubiera enterado a través de las redes sociales, como se había mencionado en televisión.

Después de regresar de Brasil, donde había pasado unos días de descanso, Prandi retomó su lugar como panelista en el programa radial de La 100. En ese contexto, mantuvo un breve contacto con la prensa y se refirió al momento personal que atraviesa después de ponerle fin a una relación de siete años, que había tenido su casamiento apenas un mes antes.

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"Estoy bien. Contenta de volver a mi trabajo a la radio, que es algo que me hace sentir feliz", expresó al hablar de su presente.

Sin embargo, también reconoció que transitar la separación no resulta sencillo. "Por supuesto, como cualquier persona que se separa después de seis años, una relación importante donde vivimos de todo. El duelo a todo el mundo le duele, así que estamos en eso", manifestó.

Julieta Prandi aclaró cómo se enteró Emanuel Ortega de la separación

Uno de los puntos sobre los que decidió hablar fue la versión que había circulado en el programa SQP, donde se había mencionado que Ortega se habría enterado de la decisión de su expareja mediante una historia en las redes sociales.

Prandi fue contundente al desmentir esa información y aseguró que el músico estaba al tanto de lo que sucedía entre ellos. "Lo único que voy a decir es que él no se entera de mi decisión por redes sociales. Él sabía lo que estaba pasando y las acciones que estaba teniendo. Nada más", sostuvo.

En cuanto a las especulaciones sobre los supuestos affaires con Josefina Lynch y Mariana Marx, la actriz aseguró que no le interesan las versiones que circulan en los programas de televisión. De todos modos, evitó profundizar sobre los motivos que llevaron al final de la relación.

"Él y yo sabemos lo que pasó", respondió cuando le preguntaron por la intimidad de la ruptura.

Su respuesta a Juan Alberto Mateyko y a quienes opinaron sobre la pareja

Otro de los temas que surgió durante el intercambio con los periodistas fue la postura de distintas personas cercanas al entorno de Emanuel Ortega, que salieron públicamente a opinar sobre la separación.

Entre ellas estuvo Juan Alberto Mateyko, amigo de la familia Ortega, quien publicó una fotografía en apoyo al músico y cuestionó públicamente a Prandi.

La respuesta de la actriz fue tajante: "No merece mi opinión. Mateyko no merece ni siquiera una opinión. Toda la gente que se burló del dolor ajeno, la verdad merece mi más profunda lástima".

Además, apuntó contra quienes hablaron sobre su vida privada y dieron distintas interpretaciones sobre lo ocurrido. "Todo lo que tengo para decir es eso: me separé, estoy transitando mi duelo, vuelvo a trabajar, estoy feliz de volver a trabajar y nada, me parece que todos los que salieron a opinar, a tergiversar, a especular, están completamente desubicados", expresó.

Por último, confirmó que todavía no comenzó los trámites legales de divorcio, aunque aseguró que lo hará en cualquier momento.