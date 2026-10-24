sábado 24 de octubre de 2026
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24 de octubre de 2026
De mal en peor.

El fuerte mensaje de Emanuel Ortega tras la separación de Julieta Prandi que sorprendió a todos

Tras las declaraciones de Julieta Prandi en LAM y los rumores de infidelidad, Emanuel Ortega confirmó la ruptura y pidió respeto para los involucrados.

Emanuel Ortega lanzó un fuerte descargo tras las declaraciones de Julieta Prandi.

Emanuel Ortega lanzó un fuerte descargo tras las declaraciones de Julieta Prandi.

Emanuel Ortega publicó un fuerte descargo en sus redes sociales luego de las declaraciones de Julieta Prandi en LAM y las versiones que circularon sobre la separación. El cantante confirmó el final de la relación, cuestionó las especulaciones sobre su intimidad y pidió que dejen de involucrar a otras personas en una situación que calificó de lamentable e innecesaria.

El artista explicó que no acostumbra utilizar las redes sociales para hablar de cuestiones privadas, especialmente cuando se trata de experiencias dolorosas. Sin embargo, decidió hacer una excepción frente a los comentarios que surgieron en los últimos días.

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"No soy partidario, ni nunca simpaticé con la idea de utilizar una plataforma pública, cualquiera que sea, para hablar de situaciones privadas o que pertenecen a un ámbito íntimo. Mucho menos si son dolorosas", expresó al comienzo de su publicación.

El fuerte mensaje de Emanuel Ortega tras la separaci&oacute;n de Julieta Prandi que sorprendi&oacute; a todos.

El fuerte mensaje de Emanuel Ortega tras la separación de Julieta Prandi que sorprendió a todos.

Emanuel Ortega cuestionó las versiones sobre la separación

En su mensaje, el cantante manifestó su malestar por las versiones que circularon sobre la ruptura, entre ellas, los rumores de una supuesta infidelidad con Josefina Lynch. Sin profundizar en los motivos del final de la pareja, pidió que cesen las especulaciones. "Hago esta única excepción con el fin de pedir por favor que cesen las especulaciones y versiones por demás erróneas e hirientes", sostuvo.

Emanuel Ortega también se refirió a las circunstancias en las que terminó el vínculo con Julieta Prandi y dejó en claro que el desenlace no fue como él lo hubiera deseado. "Mi vínculo de pareja se terminó. Pero las formas no fueron las que yo hubiese elegido", manifestó en uno de los fragmentos más contundentes del descargo.

Además, hizo una reflexión sobre las decisiones personales y la necesidad de aceptar las determinaciones de los demás, incluso cuando no coinciden con los propios deseos. "Las decisiones ajenas son eso, ajenas, y no queda otra que aceptarlas", escribió.

El pedido de Emanuel Ortega para las personas involucradas

En el cierre de su publicación, el cantante insistió en la necesidad de manejar la situación con respeto y consideración. Su reclamo no estuvo dirigido únicamente hacia él, sino también hacia quienes, según planteó, quedaron involucrados injustamente en las versiones que circularon.

"Pido respeto y comprensión, no solo para mí, sino para las personas que se vieron injustamente involucradas en este asunto por demás lamentable e innecesario", concluyó.

De esta manera, Emanuel Ortega fijó públicamente su postura tras las declaraciones de Julieta Prandi en televisión y los rumores que rodearon la separación. Aunque confirmó que la relación llegó a su fin, evitó dar detalles sobre los motivos y se concentró en cuestionar las versiones que, según afirmó, resultan erróneas e hirientes.

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