Otro Clásico del Sur para Pedro Troglio y Mauricio Pellegrino: sus antecedentes en los clásicos

Banfield y Lanús se verán las caras este sábado, desde las 14.45, en el estadio Florencio Sola en una nueva edición del Clásico del Sur . En este partido correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, los entrenadores Pedro Troglio y Mauricio Pellegrino buscarán su segunda victoria en el derbi sureño.

A horas del inicio del partido, La Unión hizo un repaso sobre los antecedentes de ambos directores técnicos, en el que se refleja una mejor performance en el DT del Granate, aunque el del Taladro tiene más experiencia y perdió dos de los últimos 13.

Números. La mala racha que intentará cortar Banfield en el Clásico del Sur ante Lanús

El DT de Banfield es uno de los técnicos con más recorrido de los que hoy trabajan en la Liga Profesional. Con más de 20 años de carrera, dirigió en diferentes ligas del continente y sabe muy bien lo que son los clásicos.

Hasta el momento, el exmediocampista y subcampeón del mundo en Italia 90 suma 38 partidos de esta característica y su balance es el siguiente: 9 victorias, 15 empates y 14 derrotas, con una efectividad del 36,8% de los puntos en juego.

Troglio va por otra victoria en el Clásico del Sur.

Sus mejores números los logró en el exterior, sustentado por su gran ciclo en CD Olimpia, donde logró una supremacía ante Motagua en el clásico de Honduras, con 5 victorias, 7 empates y 2 derrotas. A eso se le agrega una victoria con Olimpia ante Cerro Porteño en el clásico paraguayo y otra con Universitario frente Alianza Lima, en Perú.

Mauricio Pellegrino, un especialista en los clásicos

A pesar de su larga trayectoria, el entrenador de Lanús no tiene muchos clásicos como DT sobre sus espaldas, aunque cuenta con experiencia en algunos de los derbis más importantes del país como el clásico platense (Estudiantes vs. Gimnasia de La Plata) y el de Avellaneda (Independiente vs. Racing). También dirigió en el Superclásico chileno entre Colo-Colo y Universidad de Chile.

Pellegrino quiere seguir con buenos a favor en los clásicos.

Hasta el momento, Pellegrino tiene un saldo a favor en esta clase de encuentros, ya que suma 8 victorias, 8 empates y apenas 2 derrotas sobre un total de 18 encuentros, teniendo una efectividad del 59% de los puntos en juego.

Una de esas dos caídas fue, justamente, ante Banfield. El año pasado, en el encuentro correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, el Taladro se impuso por 2 a 1 con goles de Bruno Sepúlveda y Rodrigo Auzmendi y se quedó con el Clásico del Sur, sumándole otra derrota al historial del exmarcador central.