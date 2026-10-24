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24 de octubre de 2026
Ambiente.

Recuperaron un predio de Villa Fiorito donde funcionaba un basural clandestino

El Municipio de Lomas de Zamora puso en valor un espacio de Fiorito con veredas, iluminación, bancos y un sector para ordenar la disposición de residuos.

Fiorito: recuperaron un predio donde funcionaba un basural clandestino.

Fiorito: recuperaron un predio donde funcionaba un basural clandestino.

Un predio ubicado en la esquina de Ejército de los Andes y Roberto Arlt, en Fiorito, fue recuperado por el Municipio de Lomas de Zamora tras las obras de limpieza y puesta en valor que permitieron transformar un basural clandestino en un espacio acondicionado para mejorar el entorno urbano y ordenar la disposición de residuos.

Entre las tareas principales se llevaron adelante el desmonte, el relleno, la nivelación y la limpieza integral del terreno.

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También se construyeron veredas de hormigón peinado, cordones y rampas de acceso para facilitar el ingreso y la circulación de los camiones que operan en el predio.

También se construyeron veredas de hormigón peinado, cordones y rampas de acceso para facilitar el ingreso y la circulación de los camiones que operan en el predio.

También se construyeron veredas de hormigón peinado, cordones y rampas de acceso para facilitar el ingreso y la circulación de los camiones que operan en el predio.

Un espacio ordenado y equipado en Fiorito

La intervención en Villa Fiorito contempló, además, la delimitación de un sector específico para la disposición de residuos. El objetivo es organizar el depósito de la basura y evitar que vuelvan a formarse focos de acumulación en el lugar.

Como parte de la puesta en valor, se mejoró el alumbrado público y se incorporaron bancos y cestos de residuos. También se realizaron trabajos de pintura en el entorno.

Según informó el Municipio, la recuperación del predio forma parte de las acciones destinadas a mejorar los espacios públicos de los distintos barrios de Lomas de Zamora, con obras orientadas al cuidado ambiental y al mejoramiento del entorno urbano.

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