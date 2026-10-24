Recuperaron un predio de Villa Fiorito donde funcionaba un basural clandestino

Un predio ubicado en la esquina de Ejército de los Andes y Roberto Arlt, en Fiorito, fue recuperado por el Municipio de Lomas de Zamora tras las obras de limpieza y puesta en valor que permitieron transformar un basural clandestino en un espacio acondicionado para mejorar el entorno urbano y ordenar la disposición de residuos.
Entre las tareas principales se llevaron adelante el desmonte, el relleno, la nivelación y la limpieza integral del terreno.
También se construyeron veredas de hormigón peinado, cordones y rampas de acceso para facilitar el ingreso y la circulación de los camiones que operan en el predio.
También se construyeron veredas de hormigón peinado, cordones y rampas de acceso para facilitar el ingreso y la circulación de los camiones que operan en el predio.
Un espacio ordenado y equipado en Fiorito
La intervención en Villa Fiorito contempló, además, la delimitación de un sector específico para la disposición de residuos. El objetivo es organizar el depósito de la basura y evitar que vuelvan a formarse focos de acumulación en el lugar.
Como parte de la puesta en valor, se mejoró el alumbrado público y se incorporaron bancos y cestos de residuos. También se realizaron trabajos de pintura en el entorno.
Según informó el Municipio, la recuperación del predio forma parte de las acciones destinadas a mejorar los espacios públicos de los distintos barrios de Lomas de Zamora, con obras orientadas al cuidado ambiental y al mejoramiento del entorno urbano.