Dolor en Lomas de Zamora: despidieron a un gendarme que murió ahogado

Lomas de Zamora está de luto por la muerte de José María Galeano , efectivo de Gendarmería Nacional que fue hallado sin vida tras haber sido arrastrado por la corriente de un arroyo en la provincia de Neuquén .

El sábado por la mañana, el cabo primero de 38 años había caminado hacia el puesto Cochico-Romero para reemplazar a un compañero de guardia, pero al intentar cruzar el arroyo Romero, terminó cayendo al agua.

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La fuerte correntada arrastró a Galeano. Un compañero intentó auxiliarlo, pero no logró rescatarlo. Desde ese momento, se inició una desesperada búsqueda que duró más de 24 horas. Las tareas se complicaron bastante debido a la velocidad de la corriente y el caudal de los arroyos.

Poco después, la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo de Neuquén confirmó el hallazgo de su cuerpo sin vida. Lo localizaron varios kilómetros aguas abajo del punto donde cayó.

Los familiares de Galeano llegaron al lugar durante la mañana del domingo para reconocer el cuerpo. Inmediatamente gestionaron su traslado hacia Lomas de Zamora, donde residían, para poder despedirlo. El trámite demoró varios días.

Último adiós en Lomas

Efectivos de Gendarmería se acercaron a Lomas para acompañar a la familia.

Galeano era padre de tres hijos y llevaba ocho años destinado en el Escuadrón 31 de Las Lajas, en Neuquén. Sus familiares lo despidieron con mucho dolor este jueves por la noche en la Cochería Lázaro Costa, ubicada sobre la calle Portela 461, frente a la Plaza Grigera.

Este viernes, los seres queridos de José y representantes de Gendarmería Nacional se acercaron al Cementerio de Lomas de Zamora para darle el último adiós.

“Familiares, amigos y camaradas de la fuerza acompañan con respeto y dolor este difícil momento, elevando una oración en su memoria. Que descanse en paz”, expresaron los integrantes de la fuerza en un breve comunicado de condolencias.