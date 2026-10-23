Liberaron a los acusados del robo millonario en el centro de Lomas de Zamora con ayuda de un "entregador"

Los tres hombres acusados de participar en el robo millonario a una oficina del centro de Lomas de Zamora recuperaron la libertad por decisión de la Justicia, pese a que la fiscalía había solicitado que permanecieran detenidos mientras avanza la investigación.

Fuentes judiciales informaron a La Unión que la UFI 11 pidió la prisión preventiva de los tres imputados, pero el Juzgado de Garantías interviniente resolvió concederles la excarcelación.

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El hecho que dio origen a la investigación ocurrió el 21 de julio pasado en una oficina ubicada sobre la calle José Ignacio Gorriti al 100, en la zona de Las Lomitas.

De acuerdo a la reconstrucción de los investigadores , durante el robo, la banda delictiva se llevó más de $3 millones en efectivo y una computadora, luego de amenazar y reducir al empleado que se encontraba en el lugar.

El robo quedó filmado por una cámara de seguridad.

Un presunto "entregador" en el centro de Lomas de Zamora

Una de las principales hipótesis de la investigación apunta a que los asaltantes habrían contado con información previa sobre el funcionamiento de la oficina y la existencia del dinero. Por ese motivo, las autoridades sospechan que uno de los imputados habría cumplido el papel de entregador.

Según la reconstrucción del caso, dos sospechosos ingresaron al lugar, amenazaron al empleado y lo inmovilizaron con precintos antes de escapar con el botín. La víctima logró pedir ayuda y una vecina le acercó una tijera para que pudiera liberarse.

La investigación avanzó a partir del análisis de cámaras de seguridad y otras tareas policiales. El primer sospechoso se presentó en la fiscalía y posteriormente se realizaron nuevos allanamientos en Florencio Varela, donde fueron detenidos los otros dos imputados.

La decisión judicial implica que los tres acusados podrán continuar el proceso en libertad, aunque la investigación penal sigue en curso. La excarcelación no equivale a una absolución ni determina por sí misma el resultado de la causa.