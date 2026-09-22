Tragedia en Banfield: liberaron al colectivero acusado por la muerte de un motociclista

El colectivero de la línea 51 que había sido detenido por el choque fatal en el que murió Cristian Jalil , un motociclista de 25 años, fue liberado este lunes mientras continúa la investigación judicial por el siniestro vial ocurrido en Banfield el pasado 16 de septiembre.

El conductor había sido acusado por la tragedia sucedida en el cruce de la avenida Hipólito Yrigoyen y Vieytes. La causa está a cargo de la UFI 10 de Lomas de Zamora fue caratulada como “homicidio culposo”.

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El hecho ocurrió cuando la víctima regresaba de su trabajo a bordo de su moto Gilera Smash. Como consecuencia del fuerte impacto, el joven salió despedido y murió en el lugar.

Tras su deceso, la familia de Jalil inició una búsqueda desesperada de testigos que puedan aportar información clave para el esclarecimiento del caso, en busca de reconstruir la secuencia previa al impacto y aportar elementos que puedan ser incorporados a la investigación.

El colectivo involucrado en el choque en Banfield.

La investigación por la tragedia en Banfield

La liberación del conductor no significa que la causa haya terminado. La Fiscalía sigue la investigación de la mecánica del accidente y deberá determinar las circunstancias en las que se produjo el impacto.

Los peritajes accidentológicos sobre los vehículos y el análisis de las circunstancias previas al choque son elementos centrales para establecer qué ocurrió durante los segundos previos a la tragedia. La Unión había señalado que esas pericias serían determinantes para avanzar en la investigación.