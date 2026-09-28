Dolor en Lomas de Zamora por la trágica muerte de un andinista en Mendoza

Un andinista que llevaba varios días desaparecido fue encontrado sin vida en la provincia de Mendoza . La noticia de su muerte golpeó en Lomas de Zamora , donde el hombre estudió y trabajó años atrás.

La víctima fue identificada como Esteban Sotelo , de 48 años. Lamentablemente, su cuerpo fue encontrado a unos 4.000 metros de altura en la Quebrada La Angostura , en Vallecitos , Mendoza. Lo buscaban desde el domingo 20 de septiembre, cada vez con menos esperanza debido a las condiciones extremas del lugar.

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Las primeras informaciones indican que Sotelo informó que iba a hacer una travesía en Vallecitos pero nadie lo vio regresar. El guía de un refugio de la zona confirmó que había visto su camioneta estacionada. La preocupación creció cuando Esteban no se presentó a clases en la Escuela de Guías de Mendoza, donde estudiaba.

Ante esta situación, se puso en marcha un operativo de búsqueda, con muchas complicaciones por las condiciones climáticas . Todo terminó con el peor final.

El pasado del andinista en Lomas de Zamora

Oriundo de Buenos Aires, Esteban era amante del montañismo y la escalada. En sus redes sociales mostraba todos los cerros que había subido en el último tiempo, como El Plata, Lomas Amarillas, Vallecitos y Rincón. Sin embargo, antes de dedicarse a esta disciplina, tuvo otra formación que lo conectó con Lomas.

Soteldo había estudiado Derecho y se recibió en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ). De hecho, llegó a trabajar en los Tribunales de la zona. Había ejercido como Auxiliar Letrado de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas.

Por otro lado, Esteban también tenía un emprendimiento gastronómico dedicado a la elaboración de carnes ahumadas y envasadas al vacío.

Dolor en Lomas de Zamora

La Asociación Judicial Bonaerense de Lomas de Zamora despidió a Esteban Sotelo.

En las últimas horas, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) de Lomas de Zamora lo despidió con mucho dolor y recordó su trayectoria en Tribunales. “Despedimos con profundo pesar a Esteban Sotelo, compañero trabajador judicial y Auxiliar Letrado de la Cámara de Apelaciones y Garantías Departamental. En este momento de enorme tristeza, acompañamos y abrazamos a su familia, a sus seres queridos y a todas y todos los compañeros que compartieron con Esteban años de trabajo y de vida en nuestra Departamental”, expresó la entidad.

“Hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias y nuestro afecto a quienes hoy atraviesan esta dolorosa pérdida. Hasta siempre, Esteban”, cerró el comunicado oficial de la AJB.