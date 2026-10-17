Obras en San José y Fiorito, arrancó la renovación integral de las veredas.

Las obras de veredas en San José y Fiorito comenzaron durante la última semana , como parte del programa “Obras de la Comunidad” en Lomas de Zamora. El plan prevé construir 9.600 metros cuadrados de hormigón cepillado en distintas localidades para mejorar la circulación peatonal y el acceso a espacios comunitarios.

Los nuevos trabajos se distribuyen en sectores estratégicos de ambos barrios, con intervenciones cerca de instituciones educativas, espacios culturales y dependencias de servicios públicos.

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En San José, las tareas se concentran en los alrededores del Parque Caaguazú, donde se proyectaron más de 1.300 metros cuadrados de nuevas veredas de hormigón, distribuidos en cuatro sectores.

La primera etapa comprendió el tramo de Caaguazú entre Baltasar y Las Casuarinas, en las inmediaciones del Jardín de Infantes Nº 14. Otro frente se desarrolla en el Centro Cultural San José, entre Las Casuarinas y Anchoris.

Los trabajos también incluyen el sector comprendido entre La Madreselva y El Tala, mientras que el último tramo abarcará el área ubicada entre la avenida Eva Perón y El Cardenal.

En Fiorito, en tanto, comenzó una intervención sobre Recondo y la Autopista Presidente Perón. Allí se construirán 400 metros cuadrados de veredas en las inmediaciones del Centro Cultural Fiorito y del Destacamento de Bomberos de Cuartel IX.

En San José, las tareas se concentran en los alrededores del Parque Caaguazú.

Obras terminadas en Fiorito, Albertina y Lamadrid

El programa también registró avances en otros puntos del distrito. En Fiorito, finalizaron las obras de la Unidad Académica Villa Urbana, situada en Figueredo y Gabriel Miró, donde se completaron 500 metros cuadrados de veredas.

La mejora beneficia la circulación de quienes asisten al Jardín de Infantes Nº 934, la Escuela Primaria Nº 90, la Escuela Secundaria Nº 22 y el Instituto Superior de Formación Docente Nº 103.

Por otra parte, en Albertina concluyeron los trabajos sobre la calle Virgen de Itatí, entre Homero y Carriego, con más de 2.000 metros cuadrados de nuevas veredas.

En Lamadrid, se completaron más de 1.500 metros cuadrados de hormigón distribuidos en siete cuadras.

En Lamadrid, se completaron más de 1.500 metros cuadrados de hormigón distribuidos en siete cuadras, desde Newton hasta Tavano. La intervención incluyó, además, la renovación integral del frente del CIS Lamadrid, ubicado en la esquina de Bustos.

El programa “Obras de la Comunidad” contempla un total de 9.600 metros cuadrados de veredas en distintas localidades de Lomas de Zamora, con el objetivo de mejorar la accesibilidad peatonal y recuperar sectores de uso cotidiano para los vecinos.