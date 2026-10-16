El descargo de Josefina Lynch tras quedar entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La cantante Josefina Lynch rompió el silencio en medio de las versiones que las versiones que la señalan como la tercera en discordia con la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi y aclaró qué relación mantiene con el músico.

"Quiero dejar bien en claro que no tuve absolutamente nada que ver", aseguró la cantante y ex de Joaquín Levinton tras quedar en medio de un escándalo mediático.

Es un escándalo. Quién la supuesta tercera en discordia entre Julieta y Emanuel Ortega

Además, explicó que su vínculo con Emanuel Ortega está relacionado con un proyecto artístico que comparten y descartó las versiones que hablaban de un supuesto romance. "Fue siempre estrictamente profesional, por un proyecto musical en el que estoy trabajando", aseguró.

"Nunca hubo una relación sentimental entre nosotros, ni intercambiamos mensajes de tono romántico o íntimo, como se dijo públicamente", siguió su relato en Instagram la joven cantante.

El malestar de la cantante

Josefina Lynch se refirió al malestar que le provocó quedar involucrada en este escándalo y lamentó que apareciera asociado a una historia ajena.

"Me da tristeza verme metida en una historia que simplemente no es cierta, y más cuando involucra a personas que están atravesando un momento personal difícil", sentenció la cantante en su posteo.

"Por respeto a todos los involucrados, no tengo ninguna intención de alimentar especulaciones ni de opinar públicamente sobre la vida privada de otros. Les deseo sinceramente lo mejor a todos: a Emanuel, a Julieta, a quienes difundieron esta historia y a mí misma. Ojalá todos podamos seguir adelante con cariño, respeto y paz", cerró su publicación.