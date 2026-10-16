viernes 16 de octubre de 2026
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16 de octubre de 2026
Sin vueltas.

El descargo de Josefina Lynch tras quedar entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La cantante se expresó en las redes sociales luego de quedar como tercera en discordia en la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega.

Josefina Lynch se expresó en las redes socilaes.&nbsp;

Josefina Lynch se expresó en las redes socilaes. 

"Quiero dejar bien en claro que no tuve absolutamente nada que ver", aseguró la cantante y ex de Joaquín Levinton tras quedar en medio de un escándalo mediático.

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Habló de Julieta Prandi y Emanuel Ortega.

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Además, explicó que su vínculo con Emanuel Ortega está relacionado con un proyecto artístico que comparten y descartó las versiones que hablaban de un supuesto romance. "Fue siempre estrictamente profesional, por un proyecto musical en el que estoy trabajando", aseguró.

"Nunca hubo una relación sentimental entre nosotros, ni intercambiamos mensajes de tono romántico o íntimo, como se dijo públicamente", siguió su relato en Instagram la joven cantante.

El malestar de la cantante

Josefina Lynch se refirió al malestar que le provocó quedar involucrada en este escándalo y lamentó que apareciera asociado a una historia ajena.

"Me da tristeza verme metida en una historia que simplemente no es cierta, y más cuando involucra a personas que están atravesando un momento personal difícil", sentenció la cantante en su posteo.

"Por respeto a todos los involucrados, no tengo ninguna intención de alimentar especulaciones ni de opinar públicamente sobre la vida privada de otros. Les deseo sinceramente lo mejor a todos: a Emanuel, a Julieta, a quienes difundieron esta historia y a mí misma. Ojalá todos podamos seguir adelante con cariño, respeto y paz", cerró su publicación.

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