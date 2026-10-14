Quién la supuesta tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La escandalosa separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega , a menos de un mes del casamiento, suma nuevos capítulos. Desde el entorno del cantante aseguran que ella era tóxica en la relación y desde el lado de la modelo hablan de infidelidades del artista.

Ana Paula Dutil, ex del cantante y la madre de sus hijos, fue señalada como una posible intermediaria en los encuentros que habrían desencadenado el conflicto.

“Lo que dicen es que Emanuel es muy seductor, Ana Paula lo sabe, porque ella también lo padeció. Oh, casualidad, las mujeres que fueron a grabar a su estudio fueron mandadas por ella”, comenzó contando Karina Iavícoli en LAM.

La periodista luego reveló más picantes detalles: “Esto arranca el viernes pasado con (Dutil), que sabe de esta debilidad de Emanuel y habría oficiado de puente de Mariana Marx”.

Otra versión del escándalo de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Karina Iavícoli también contó que habló con dos amigas de Julieta Prandi, quienes le dieron otra versión sobre el supuesto enfrentamiento en el estudio de grabación.

“Me dicen que es mentira que Julieta estuvo a los gritos en el estudio. Que sí discutió con él, pero no estaba Mariana presente. Sí le enojó la situación y se gritaron a solas, como cualquier pareja”, relató la panelista en el ciclo de América TV.

Josefina Lynch, la señalada por Julieta Prandi.

De todos modos, la periodista sumó otro nombre a la polémica: Josefina Lynch, expareja de Joaquín Levinton. “¿Qué pasó? Julieta habría encontrado mensajes de Ana Paula diciéndole: ‘Prestale el estudio a Mariana Marx’ y ‘prestale el estudio a una chica que es preciosa’, Josefina Lynch, expareja de Joaquín Levinton. Ella fue el detonante de la separación”, sostuvo Karina Iavícoli sobre el tema.

Jofefina Lynch habría ido el viernes al estudio para grabar, ya que es cantante. En ese contexto, Julieta Prandi le habría reclamado a Emanuel Ortega: “¿Por qué hacés esto? Ya te dije que me molesta”.

“Luego de ese día fatal, volvieron a encontrarse el sábado y el domingo en el estudio, por eso el lunes Julieta Prandi lo termina echando a Emanuel”, concluyó Karina Iavícoli sobre este escándalo.