Los escandalosos motivos de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega con una publicación en Instagram a solo 27 días del casamiento en el Registro Civil. Luego de la inesperada noticia salieron a la luz una serie de versiones sobre la ruptura de la modelo y el cantante.

Entre las primeras hipótesis apareció la posibilidad de una infidelidad. De todos modos Daniel Gómez Rinaldi sorprendió al revelar en Radio Rivadavia la versión de lo ocurrido.

Sin vueltas Julieta Prandi se solidarizó con Lowrdez Fernández: "Sé lo que es estar ahí"

“Hoy es 13 de octubre, bueno, esta pareja se casó el 15 de septiembre. A dos días de que se cumpla un mes se acaban de separar”, señaló el periodista al referirse al fugaz matrimonio.

"ME DICEN QUE JULIETA PRANDI ES TÓXICA, CONVENTILLERA, CELOSA Y QUE REVISA LOS CELULARES" Daniel Gómez Rinaldi ( @drinaldioficial ) reveló ante Ignacio Ortelli ( @ignacioortelli ) las versiones del entorno de Emanuel Ortega sobre la presunta separación, a un mes del… pic.twitter.com/G07h93noH2

Luego aclaró que había consultado a personas vinculadas con ambas partes, aunque no directamente a los protagonistas de esta historia.

“Hablé con las dos partes. Yo no quiero que digan después que yo soy amigo de uno o de otro. Con la familia Ortega no hablo desde que al hijo Martín lo internaron, ¿se acuerdan? No hablé con los protagonistas, hablé con amigos, entorno, gente relacionada”, explicó.

Las revelaciones sobre Julieta Prandi

Daniel Gómez Rinaldi ventiló al aire los comentarios que habría recibido sobre Julieta Prandi y no se guardó nada. “Que Julieta Prandi es tóxica, conventillera, celosa... chicos, yo no tengo nada contra Julieta porque la conozco de la época de modelo. A ver... el entorno de Emanuel Ortega me dice eso”, afirmó el periodista.

“Él se casó obligado por Julieta. Me dicen que ella lo obligó a casarse, que ella es tóxica, que ella es conventillera, que ella es celosa, que ella revisa los celulares, que es insoportable, que lo volvía loco”, sostuvo.

Por último, Daniel Gómez Rinaldi relacionó esos supuestos conflictos con la ausencia de familiares de Emanuel Ortega en la boda. “Y me dicen que por eso la familia no fue. Ahora se entiende eso”, concluyó su versión.