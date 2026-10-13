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13 de octubre de 2026
¿Qué onda?

Los escandalosos motivos de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se separaron apenas a mes de su casamiento y revelaron algunos detalles de esta inesperada ruptura.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi.
Emanuel Ortega y Julieta Prandi.

Entre las primeras hipótesis apareció la posibilidad de una infidelidad. De todos modos Daniel Gómez Rinaldi sorprendió al revelar en Radio Rivadavia la versión de lo ocurrido.

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“Hoy es 13 de octubre, bueno, esta pareja se casó el 15 de septiembre. A dos días de que se cumpla un mes se acaban de separar”, señaló el periodista al referirse al fugaz matrimonio.

Luego aclaró que había consultado a personas vinculadas con ambas partes, aunque no directamente a los protagonistas de esta historia.

“Hablé con las dos partes. Yo no quiero que digan después que yo soy amigo de uno o de otro. Con la familia Ortega no hablo desde que al hijo Martín lo internaron, ¿se acuerdan? No hablé con los protagonistas, hablé con amigos, entorno, gente relacionada”, explicó.

Las revelaciones sobre Julieta Prandi

Daniel Gómez Rinaldi ventiló al aire los comentarios que habría recibido sobre Julieta Prandi y no se guardó nada. “Que Julieta Prandi es tóxica, conventillera, celosa... chicos, yo no tengo nada contra Julieta porque la conozco de la época de modelo. A ver... el entorno de Emanuel Ortega me dice eso”, afirmó el periodista.

“Él se casó obligado por Julieta. Me dicen que ella lo obligó a casarse, que ella es tóxica, que ella es conventillera, que ella es celosa, que ella revisa los celulares, que es insoportable, que lo volvía loco”, sostuvo.

Por último, Daniel Gómez Rinaldi relacionó esos supuestos conflictos con la ausencia de familiares de Emanuel Ortega en la boda. “Y me dicen que por eso la familia no fue. Ahora se entiende eso”, concluyó su versión.

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