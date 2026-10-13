Julieta Prandi se separó de Emanuel Ortega a un mes de casarse: ¿hubo una infidelidad?

Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega a menos de un mes del casamiento y de años de relación. La modelo comunicó la decisión a través de sus redes sociales y salieron a la luz rumores de infidelidad por parte del cantante.

La pareja había formalizado su relación el 15 de septiembre, en una ceremonia civil íntima en San Isidro, después de seis años juntos y luego de cinco de convivencia.

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"Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel", escribió Julieta Prandi en sus historias de Instagram.

La modelo agregó más detalles de la ruptura: "Prefiero decirlo ahora a tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad. Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos, no son negociables".

"Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero sepan respetar. Gracias", cerró la modelo su comunicado en Instagram sobre su separación.

Rumores de infidelidad del cantante

En LAM, Ángel de Brito mencionó una versión sobre una posible infidelidad de Emanuel Ortega a Julieta Prandi luego del casamiento y que habría sido el detonante de la ruptura.

"Nos había llegado que él tenía una relación con una chica de un estudio de grabación, que ella lo había descubierto, que se había armado un escándalo tremendo", reveló en el ciclo de América TV.

En su publicación, Julieta Prandi no detalló qué ocurrió entre ellos ni explicó a qué acuerdos de pareja hizo referencia y dejó todo abierto a las especulaciones.