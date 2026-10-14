Qué dijo Emanuel Ortega tras su separación con Julieta Prandi

Después de que Julieta Prandi anunciara su separación de Emanuel Ortega a través de una publicación en las redes sociales, el cantante habló por primera vez sobre del final de su matrimonio con la modelo, que duró menos de un mes.

En SQP, el cantante aunque evitó mostrarse ante las cámaras y la conversación se dio detrás de una puerta, sin que se pudiera ver el rostro del artista.

"Es un momento triste, privado y espero que entiendan que quisiera conservarlo en el ámbito de lo privado", expresó al comienzo de la charla con el ciclo de América TV.

Emanuel Ortega se disculpó con el equipo periodístico por no poder brindar más declaraciones y explicó por qué prefería mantener distancia en ese momento.

"Estoy muy antipático, no quiero hablar así con una puerta cerrada, pero entiéndanme que no estoy de ánimo para hablar en este momento. Les pido disculpas", agregó el cantante.

Julieta Prandi y el cantante.

Durante la particular entrevista, el músico reconoció que no está atravesando un buen momento, aunque se mostró esperanzado en que el dolor pueda quedar atrás con el paso del tiempo. "Como puedo, no estoy bien. Pero ya va a pasar, son momentos", respondió en el móvil de SQP.

"No, no tengo nada más para decir, les pido disculpas y sepan entender el momento, nada más. Yo les respeto mucho su trabajo, los súper entiendo, pero entiéndanme también a mí, por favor, es un momento que quisiera conservar en el ámbito de lo privado porque es algo privado entre dos personas, nada más", concluyó el cantante.