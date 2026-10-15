Julieta Prandi, tras su separación de Emanuel Ortega: "Estoy avergonzada"

Julieta Prandi decidió tomar la palabra luego haber anunciado en las redes sociales su separación con Emanuel Ortega, en medio de varios rumores y de versiones cruzadas. La modelo y el cantante se había casado hacía menos de un mes.
Julieta Prandi rompió el silencio luego de su escandalosa separación con Emanuel Ortega y aseguró que la modelo necesita “recuperar la paz”.
Julieta Prandi decidió tomar la palabra luego haber anunciado en las redes sociales su separación con Emanuel Ortega, en medio de varios rumores y de versiones cruzadas. La modelo y el cantante se había casado hacía menos de un mes.
En LAM, en América TV, Ángel de Brito reveló algunos escandalosos detalles de la separación y también contó supuestas infidelidades por parte del cantante.
Julieta Prandi habría hallado chats con la cantante Josefina Lynch, lo llamó por teléfono y le lanzó una frase contundente: "Emanuel, ¿estás viniendo a casa?". Cuando él respondió de forma afirmativa, ella le respondió: "Bueno, no vengas".
Según reveló Pilar Smith en LAM sobre el contenido de los chats descubiertos entre el músico y Josefina Lynch, ex de Joaquín Levinton, la interacción consistía en estar "chichoneando y tratando de encontrarse".
La periodista detalló que el cantante le propuso matrimonio en tres oportunidades, la última "con pétalos en la cama y arrodillado". Y sumó: "Se casó porque pensó que él iba a cambiar".
Pilar Smith habló con la modelo y reveló los dolorosos sentimientos que atraviesa en este momento. "Me dijo que no quiere dar notas, que necesita recuperar su paz y que está avergonzada, esto me lo repitió varias veces", expresó la periodista.
La periodista agregó que la modelo "tocó fondo y terminó por desilusionarse por el episodio que contamos", además de precisar que la conductora siente que "está tranquila e hizo todo" por el vínculo.
Mientras que amigas cercanas a la modelo aseguraron que la ven muy mal por la forma en que se dieron los hechos. "Triste y humillada", concluyó Pilar Smith en LAM sobre el presente de Julieta Prandi.