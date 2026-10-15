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15 de octubre de 2026
Mal momento.

Julieta Prandi, tras su separación de Emanuel Ortega: "Estoy avergonzada"

Julieta Prandi rompió el silencio luego de su escandalosa separación con Emanuel Ortega y aseguró que la modelo necesita “recuperar la paz”.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega, separados.&nbsp;

Julieta Prandi y Emanuel Ortega, separados. 

Julieta Prandi decidió tomar la palabra luego haber anunciado en las redes sociales su separación con Emanuel Ortega, en medio de varios rumores y de versiones cruzadas. La modelo y el cantante se había casado hacía menos de un mes.

En LAM, en América TV, Ángel de Brito reveló algunos escandalosos detalles de la separación y también contó supuestas infidelidades por parte del cantante.

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Julieta Prandi habría hallado chats con la cantante Josefina Lynch, lo llamó por teléfono y le lanzó una frase contundente: "Emanuel, ¿estás viniendo a casa?". Cuando él respondió de forma afirmativa, ella le respondió: "Bueno, no vengas".

Según reveló Pilar Smith en LAM sobre el contenido de los chats descubiertos entre el músico y Josefina Lynch, ex de Joaquín Levinton, la interacción consistía en estar "chichoneando y tratando de encontrarse".

La periodista detalló que el cantante le propuso matrimonio en tres oportunidades, la última "con pétalos en la cama y arrodillado". Y sumó: "Se casó porque pensó que él iba a cambiar".

El mal momento de Julieta Prandi

Pilar Smith habló con la modelo y reveló los dolorosos sentimientos que atraviesa en este momento. "Me dijo que no quiere dar notas, que necesita recuperar su paz y que está avergonzada, esto me lo repitió varias veces", expresó la periodista.

La periodista agregó que la modelo "tocó fondo y terminó por desilusionarse por el episodio que contamos", además de precisar que la conductora siente que "está tranquila e hizo todo" por el vínculo.

Mientras que amigas cercanas a la modelo aseguraron que la ven muy mal por la forma en que se dieron los hechos. "Triste y humillada", concluyó Pilar Smith en LAM sobre el presente de Julieta Prandi.

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