La historia de amor de Marcela Giorgi y Mario Mazzone, separados por una tragedia

La historia de amor entre la locutora y el periodista volvió a tomar trascendencia tras el fallecimiento de Marcela Giorgi.

El mundo de la radio está conmocionado tras recibir la noticia sobre el fallecimiento de la histórica locutora de Radio Mitre, Marcela Giorgi y en ese marco se recordó la historia de amor que tuvo con el recordado periodista Mario Mazzone . Se conocieron en el trabajo y construyeron un vínculo marcado por la tragedia .

Giorgi tenía 61 años y falleció tras pelear con una larga enfermedad que pasó por distintos estadios, según la información que fueron brindando sus propios compañeros de la radio. Al recordarla también reapareció el recuerdo del periodista Mazzone, quien falleció en 2007 y con quien la locutora tuvo una relación sentimental.

Según, el círculo íntimo de Giorgi, Mazzone fue uno de los vínculos más importantes de su vida. La muerte de él, después de una enfermedad , marcó un antes y un después para la comunicadora, según destacaron.

Los detalles de la historia de amor entre ellos salió a la luz en las últimas horas, ya que relataron que esa relación sentimental comenzó en la primavera de 1999, cuando ambos coincidían en los estudios de FM Horizonte.

Marcela Giorgi conducía el ciclo Música y Noticias, de 7 a 9 de la mañana, y Mario llegaba después para continuar con la programación. En esos pases cotidianos nació la atracción. Según había contado Giorgi, él fue directo desde el primer momento y comenzó a seducirla con sus ocurrencias.

Al principio, ella lo rechazó, aunque reconoció que le había gustado su actitud. Mazzone entonces optó por acercarse como amigo hasta que, antes de irse de vacaciones, se animó a una frase que cambiaría la relación de amigos a la sentimental: "¿Sabés cómo te partiría la boca de un beso en este momento?". Cuando regresó, Marcela aceptó tomar un café en el driving de Costa Salguero. Ese encuentro fue el comienzo de un romance que se extendió durante ocho años.

En julio de 2006, la pareja recibió un duro golpe cuando Mario comenzó a sentir un dolor en la cadera y recibió un diagnóstico de cáncer. Giorgi lo acompañó durante el tratamiento junto con sus hijas, Florencia y Lucía, y el resto de su familia. El 20 de mayo de 2007, después de conducir su programa Mirá vos en Radio Continental, Mazzone fue a jugar al golf al Pilar Golf donde se desplomó y murió a los 48 años.

En ese entonces, fue Marcela Giorgi quien contó que Mario sufrió una trombosis en una pierna como consecuencia de la medicación oncológica.