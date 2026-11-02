lunes 02 de noviembre de 2026
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2 de noviembre de 2026
Arrestado.

Villa Centenario: tenía pedido de captura, quiso huir de un control policial y fue detenido

Tenía una causa por lesiones culposas. Intentó escapar de un operativo realizado por efectivos de la Comisaría de Villa Centenario.

En la detención intervinieron policías de la Comisaría 7ª de Villa Centenario.

En la detención intervinieron policías de la Comisaría 7ª de Villa Centenario.

La Policía de Lomas de Zamora detuvo a un hombre de 37 años que tenía pedido de captura en el marco de una causa por lesiones culposas. Quiso escapar de un control policial en la localidad de Villa Centenario.

El operativo tuvo lugar en el cruce de las calles Gutiérrez y Vieytes. Efectivos de la Comisaría 7ª de Villa Centenario recorrían la zona e intentaron identificar a los ocupantes de una camioneta Volkswagen Amarok V6, pero el conductor intentó huir del control.

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Los policías interceptaron al vehículo a los pocos metros. Al volante estaba un hombre de 37 años, acompañado por una mujer de 36. Al pedirles sus documentos y chequear sus datos en el sistema informático, notaron una irregularidad.

Detención en Villa Centenario

Los uniformados constataron que el conductor tenía orden de captura y detención por una causa por “lesiones culposas agravadas”, a solicitud de la Unidad Funcional de Instrucción N°10 y el Juzgado de Garantías N°6 de Lomas de Zamora. Se trata de un delito en el cual una persona daña a otra sin intención, pero por imprudencia o negligencia.

Ante esta situación, los policías se comunicaron con la fiscalía en turno, la cual dispuso la inmediata detención del sujeto. Además, ordenó el secuestro de la camioneta para continuar con el proceso judicial.

Fue así como el conductor de la Amarok fue detenido y trasladado a la Comisaría 7ª de Villa Centenario. En tanto, no se tomó ninguna medida con la mujer que lo acompañaba, ya que no estaba involucrada en la causa.

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