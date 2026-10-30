Denuncian amenazas de la familia del asesino de Joaquín Castillo y piden medidas de protección

La familia de Joaquín Castillo volvió a denunciar situaciones de amenazas y agresiones del entorno de Miguel Tuñinali, el joven condenado por el crimen y que ahora actualmente detenido por el ataque a tiros contra los hermanos de la víctima, ocurrido en Villa Centenario.
Según pudo averiguar La Unión, habrían recibido amenazas de personas del entorno del acusado, por lo que decidieron realizar una nueva presentación judicial. La denuncia fue radicada en la UFI 19 de Lomas de Zamora.
A partir de esta situación, la familia solicitó medidas cautelares para impedir que los familiares del imputado se acerquen y evitar nuevos episodios de intimidación.
“Son barrabravas de Banfield que no sabemos de qué son capaces de hacer”, expresaron las víctimas a este medio, en relación con las personas a las que señalan por las amenazas.i
El crimen de Joaquín Castillo
Joaquín Castillo murió el 21 de diciembre de 2020, tras recibir un disparo en el pecho frente a su vivienda de Villa Centenario. Dos años después, Tuñinali fue condenado a tres años de prisión en suspenso por homicidio culposo.
La sentencia también había establecido restricciones, entre ellas la obligación de no hostigar a la familia de la víctima.
Sin embargo, el conflicto volvió a recrudecer en octubre de 2025, cuando los hermanos de Joaquín fueron baleados. Desde entonces, la familia denuncia que vive con temor y reclama garantías de seguridad.
Ahora, con la nueva presentación ante la UFI 19, buscan que la Justicia intervenga para evitar nuevos acercamientos y posibles episodios de violencia mientras esperan que se concrete el juicio oral.