Denuncian amenazas de la familia del asesino de Joaquín Castillo y piden medidas de protección

La denuncia fue hecha en la UFI 19 de Lomas de Zamora.

La familia de Joaquín Castillo volvió a denunciar situaciones de amenazas y agresiones del entorno de Miguel Tuñinali , el joven condenado por el crimen y que ahora actualmente detenido por el ataque a tiros contra los hermanos de la víctima, ocurrido en Villa Centenario .

Según pudo averiguar La Unión , habrían recibido amenazas de personas del entorno del acusado, por lo que decidieron realizar una nueva presentación judicial. La denuncia fue radicada en la UFI 19 de Lomas de Zamora .

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A partir de esta situación, la familia solicitó medidas cautelares para impedir que los familiares del imputado se acerquen y evitar nuevos episodios de intimidación.

“Son barrabravas de Banfield que no sabemos de qué son capaces de hacer”, expresaron las víctimas a este medio, en relación con las personas a las que señalan por las amenazas.i

El crimen de Joaquín Castillo

Joaquín Castillo murió el 21 de diciembre de 2020, tras recibir un disparo en el pecho frente a su vivienda de Villa Centenario. Dos años después, Tuñinali fue condenado a tres años de prisión en suspenso por homicidio culposo.

La sentencia también había establecido restricciones, entre ellas la obligación de no hostigar a la familia de la víctima.

Sin embargo, el conflicto volvió a recrudecer en octubre de 2025, cuando los hermanos de Joaquín fueron baleados. Desde entonces, la familia denuncia que vive con temor y reclama garantías de seguridad.

Ahora, con la nueva presentación ante la UFI 19, buscan que la Justicia intervenga para evitar nuevos acercamientos y posibles episodios de violencia mientras esperan que se concrete el juicio oral.