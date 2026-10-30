La anécdota que recordó Marcelo Espina sobre Lanús y Miguel Ángel Russo

El exmediocampista Marcelo Espina pasó por los micrófonos del programa Todo Pasa y dejó una de esas historias que pintan de cuerpo entero el detrás de escena del fútbol argentino. Con mucha simpatía, el exjugador revivió su etapa en Lanús y reveló el insólito reclamo que le hizo a su entonces director técnico, Miguel Ángel Russo , debido a la falta de minutos en cancha.

En aquella temporada 1992-1993, el Granate contaba con un plantel altamente competitivo en la zona de gestación. Lanús venía de lograr el ascenso a Primera División y Marcelo Espina competía por un puesto nada menos que con Rubén "Tapita" García y Darío Cabrol, dos futbolistas que estaban en un nivel altísimo y no le daban margen para ingresar al once inicial.

Cansado de ver los partidos desde el banco de suplentes o de sumar minutos únicamente en la Reserva, el volante decidió encarar directamente al entrenador para definir su futuro y pedirle que destrabara su salida del club.

"Le voy a hablar a Miguel y le digo: Decime la verdad pero ¿qué chances tengo de jugar acá? Está Tapita, está Cabrol y estoy yo. Te pido por favor dejame irme a Platense. Tengo que esperar que les agarre un paro cardiaco para jugar", confesó Espina entre risas al recordar el crudo y desopilante planteo que le transmitió a Miguel Ángel Russo.

La frase, cargada de humor negro y desesperación futbolística, refleja a la perfección la frustración de un jugador que necesitaba rodaje y que terminó encontrando su lugar en el Calamar, donde se transformaría en un referente indiscutido.

"Le voy a hablar a Miguel [Russo] y le digo: 'Decime la verdad pero ¿qué chances tengo de jugar acá? Está Tapita, está Cabrol y estoy yo. Te pido por favor dejame irme a Platense. Tengo que esperar que les agarre un paro cardiaco para jugar".—Marcelo Espina https://t.co/CqXrYHIo2i — Todo Pasa (@todopasa1043) October 29, 2026

La carrera de Marcelo Espina y su paso por Lanús

Aquel obstáculo en Lanús fue solo un bache en una exitosa carrera que incluyó sus inicios en Platense, experiencias en el fútbol mexicano (Irapuato y Atlante), un ciclo dorado e histórico en Colo-Colo de Chile donde se transformó en máximo ídolo, y un paso por el Racing de Santander en la Liga de España.

Su perseverancia tras salir de Lanús fue tal que en 1994 se consagró goleador del torneo local y Daniel Passarella lo convocó a la Selección Argentina, otorgándole la cinta de capitán y el honor de ser el primer heredero de la camiseta número 10 tras el retiro de Diego Armando Maradona.

En Lanús sólo disputó 16 partidos en en el Apertura 1992 y sólo convirtió 1 gol. Mientras que su explosión futbolística se produjo en Platense, ya que durante el Apertura 1993, Clausura y Apertura 1994 disputó 171 partidos y anotó 45 goles.