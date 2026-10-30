viernes 30 de octubre de 2026
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30 de octubre de 2026
Revelación.

La anécdota que recordó Marcelo Espina sobre Lanús y Miguel Ángel Russo

El exmediocampista Marcelo Espina recordó su etapa en Lanús y reveló el desopilante diálogo que mantuvo con el entonces director técnico, Miguel Ángel Russo.

Miguel Ángel Russo sigue siendo recordado por sus comienzos como DT en Lanús.

Miguel Ángel Russo sigue siendo recordado por sus comienzos como DT en Lanús.

El paso de Marcelo Espina por Lanús no fue el esperado.

El paso de Marcelo Espina por Lanús no fue el esperado.

El exmediocampista Marcelo Espina pasó por los micrófonos del programa Todo Pasa y dejó una de esas historias que pintan de cuerpo entero el detrás de escena del fútbol argentino. Con mucha simpatía, el exjugador revivió su etapa en Lanús y reveló el insólito reclamo que le hizo a su entonces director técnico, Miguel Ángel Russo, debido a la falta de minutos en cancha.

En aquella temporada 1992-1993, el Granate contaba con un plantel altamente competitivo en la zona de gestación. Lanús venía de lograr el ascenso a Primera División y Marcelo Espina competía por un puesto nada menos que con Rubén "Tapita" García y Darío Cabrol, dos futbolistas que estaban en un nivel altísimo y no le daban margen para ingresar al once inicial.

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Cansado de ver los partidos desde el banco de suplentes o de sumar minutos únicamente en la Reserva, el volante decidió encarar directamente al entrenador para definir su futuro y pedirle que destrabara su salida del club.

El paso de Marcelo Espina por Lanús no fue el esperado.

El paso de Marcelo Espina por Lanús no fue el esperado.

Qué le dijo Marcelo Espina a Miguel Ángel Russo durante su estadía en Lanús

"Le voy a hablar a Miguel y le digo: Decime la verdad pero ¿qué chances tengo de jugar acá? Está Tapita, está Cabrol y estoy yo. Te pido por favor dejame irme a Platense. Tengo que esperar que les agarre un paro cardiaco para jugar", confesó Espina entre risas al recordar el crudo y desopilante planteo que le transmitió a Miguel Ángel Russo.

La frase, cargada de humor negro y desesperación futbolística, refleja a la perfección la frustración de un jugador que necesitaba rodaje y que terminó encontrando su lugar en el Calamar, donde se transformaría en un referente indiscutido.

La carrera de Marcelo Espina y su paso por Lanús

Aquel obstáculo en Lanús fue solo un bache en una exitosa carrera que incluyó sus inicios en Platense, experiencias en el fútbol mexicano (Irapuato y Atlante), un ciclo dorado e histórico en Colo-Colo de Chile donde se transformó en máximo ídolo, y un paso por el Racing de Santander en la Liga de España.

Su perseverancia tras salir de Lanús fue tal que en 1994 se consagró goleador del torneo local y Daniel Passarella lo convocó a la Selección Argentina, otorgándole la cinta de capitán y el honor de ser el primer heredero de la camiseta número 10 tras el retiro de Diego Armando Maradona.

En Lanús sólo disputó 16 partidos en en el Apertura 1992 y sólo convirtió 1 gol. Mientras que su explosión futbolística se produjo en Platense, ya que durante el Apertura 1993, Clausura y Apertura 1994 disputó 171 partidos y anotó 45 goles.

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