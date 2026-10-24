Pedro Troglio le respondió a Nahuel Losada: "Hay que tener cuidado cuando hablás de..."

Pedro Troglio esperó hasta la conferencia de prensa post partido para responderle, aunque sin nombrarlo, a Nahuel Losada , quien en la previa del Clásico del Sur había dicho que Banfield jugaba para salvar el año y Lanús para ganar campeonatos.

El entrenador del Taladro no dejó pasar estas declaraciones y salió a responder con los tapones de punta. "Lógicamente el Clásico es un partido aparte y no se discute si ellos vienen mejor, peor, acá hay que ganar. Más allá de que alguno diga esas boludeces, salvar el año, esas boludeces que me parecen que son estúpidas, los clásicos no salvan ningún año, vos tenés que ganarlo y aunque lo ganes no salvas ningún año, si es malo es malo", remarcó Pedro Troglio .

"También hay que tener cuidado cuando hablás de salvar el año, porque cuando hablás las tribunadas para la tribuna provocan del otro lado hay amigos tuyos con los cuales has jugado alguna vez y estás maltratando a un colega, entonces hay que tener cuidado con los jugadores cuando opinan", agregó el entrenador de Banfield .

Banfield hizo un gran primer tiempo en el Clásico del Sur , redujo a Lanús a la mínima expresión y se fue al entretiempo en ventaja . Sin embargo, en el segundo tiempo el Granate llegó a la igualdad con el cabezazo de Carlos Izquierdoz.

"Hicimos un primer tiempo muy bueno, demasiado bueno, y nos fuimos ganando al entretiempo. Después tuvimos una situación para ponernos 2-0, que pega en el palo. Claramente eso va marcando la tendencia del partido para otro lado. Lamentablemente no entró y tuvimos un desfasaje y de 15 minutos que empezamos a perder pelotas. Y contra equipos, si empezás a perder pelotas, lo sufrís, porque la utilizan bien. Vino un córner y lo empataron", explicó el entrenador de Banfield.

"Después de eso no hubo muchísimas situaciones más, el partido siguió en los caballos que claramente están en riesgo también de ganarlo y en riesgo de perderlo. Y bueno, terminaste empatando, no era lo que queríamos, buscábamos otra ilusión. Y en cuanto a cómo lo veo el equipo, yo lo veo bien", añadió Pedro Troglio.