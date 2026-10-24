Georgina Barbarossa despidió a Marcelo Trepat con una conmovedora carta: "Tengo el corazón destrozado"

Georgina Barbarossa expresó su profundo dolor por la muerte de Marcelo Trepat , el actor y cantante con quien compartía una estrecha amistad. A través de las redes sociales, la conductora lo despidió con palabras cargadas de emoción, recordó su relación con la familia y destacó el vínculo especial que los unía con Villa Giardino, Córdoba.

La conductora eligió las redes sociales para dedicarle unas sentidas palabras a su amigo, a quien definió como un hermano de la vida. En su publicación, dejó en evidencia la tristeza que le provocó su partida. “Marce de mi alma, hermano de la vida, no puedo creer estar escribiendo esto, tengo el corazón destrozado”, escribió al comienzo del mensaje.

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Georgina Barbarossa también recordó la cercanía de Trepat con sus hijos y los momentos que compartieron a lo largo de los años . Entre las memorias que evocó, mencionó las risas, los abrazos y un chiste interno que los acompañaba: “WHY? BECAUSE”.

Uno de los fragmentos más conmovedores estuvo dedicado a las circunstancias en las que, según expresó, se produjo la muerte del artista.

“Te fuiste como querías, durmiendo, en tu casa, espero que sin darte cuenta”, escribió la conductora, en una despedida que reflejó el cariño que sentía por él.

Además, vinculó su recuerdo con la naturaleza de Villa Giardino, localidad cordobesa que tuvo un significado especial en la vida de ambos. Allí, aseguró, seguirá encontrándolo “en cada plantita y en cada flor”.

Georgina Barbarossa y Marcelo Trepat.

Quién era Marcelo Trepat, el actor que conquistó el teatro musical

Marcelo Trepat desarrolló una extensa trayectoria artística en el teatro musical, la comedia y el drama. A lo largo de su carrera, participó en reconocidas producciones como Drácula, Mi Bella Dama, Te quiero, sos perfecto, cambiá y la puesta original de Cabaret.

Su recorrido también incluyó obras como Zorba, El violinista en el tejado, Visitando al Sr. Green, Tres hermanas y Amor Invisible 2.

Durante sus últimos años de actividad profesional, además, formó parte del elenco de Les Luthiers como reemplazante en espectáculos como Chist! y Lutherapia.

La historia de amistad entre Georgina Barbarossa y Marcelo Trepat en Córdoba

El vínculo entre Georgina Barbarossa y Marcelo Trepat también estuvo relacionado con sus experiencias laborales y con una historia compartida en Villa Giardino.

El acercamiento del actor a esa localidad de Córdoba comenzó en 1995, cuando viajaba como parte del equipo del programa televisivo Movete, conducido por Georgina Barbarossa, para participar en eventos a beneficio.

Dos años después, en 1997, surgió la posibilidad de comprar un terreno en la zona. Según la información publicada, fue la propia conductora quien lo alentó a adquirir un lote en el lugar.

Con el paso del tiempo, Marcelo Trepat decidió alejarse de Buenos Aires. En 2008, después de terminar la temporada de Cabaret, tomó la determinación de instalarse definitivamente en las sierras cordobesas.

Allí encontró un estilo de vida ligado a la tranquilidad, la tierra y el contacto con la naturaleza. Al hablar de su recorrido profesional y de sus prioridades, el actor había resumido su mirada con una frase contundente: “Mi trabajo fue mi trabajo, no mi vida”.

Su elección de vivir lejos del circuito comercial y su conexión con Villa Giardino quedaron así entre los recuerdos que Georgina Barbarossa evocó al despedir a su amigo, a quien definió como un hermano de la vida.