Todo mal entre Georgina Barbarossa y Wanda Nara: "No mea agua bendita"

Georgina Barbarossa hizo picantes declaraciones contra Wanda Nara debido a que la mediática no quiere ir de invitada a su programa de las mañanas de Telefe. También criticó el Martín Fierro que ganó y la actitud que tuvo con Vero Lozano.
Georgina Barbarossa fue lapidaria con Wanda Nara y sacó todos los trapitos al sol. Incluso se refirió a los motivos por los que no va a su programa.
Georgina Barbarossa hizo picantes declaraciones contra Wanda Nara debido a que la mediática no quiere ir de invitada a su programa de las mañanas de Telefe. También criticó el Martín Fierro que ganó y la actitud que tuvo con Vero Lozano.
Durante una entrevista, Georgina Barbarossa fue consultada sobre el Martín Fierro de Wanda Nara y respondió filosa: “Está bien, pero Wanda no es Susana”.
Además, Georgina Barbarossa habló sobre el episodio que enfrentó a Wanda Nara con Vero Lozano luego de una fotografía junto a Johnny Depp.
“Tuvo razón Vero porque lo tenía ella como prioridad, entre bomberos no hay que pisarse la manguera porque hay un respeto”, opinó la conductora sobre Wanda Nara. “Si me hacen eso a mí me enojo”, agregó.
Por otro lado, Barbarossa Barbarossa explicó por qué Wanda Nara nunca visitó su programa y reveló una conversación que tuvieron antes de una posible participación: “No, pero yo hice de abogada de ella”.
Según Georgina Barbarossa, Wanda Nara le habría explicado que no quería asistir porque sentía que podía ser cuestionada por el panel: “Ella me dijo que no quiere venir porque en el panel la tratan mal y me dijo que viene si hay un mano a mano a solas conmigo”.
Y cerró: “Nosotros no tratamos mal a nadie, los de mi panel son picantes, pero Wanda no mea agua bendita”.