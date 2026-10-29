Lanús avanza por una de las figuras de la Primera Nacional

Lanús está tras los pasos de una figura de la Primera Nacional. Con la segunda categoría del fútbol argentino a una fecha de terminar la fase regular, desde la Liga Profesional comienzan a tomar nota de nombres importantes para tener en cuenta en el próximo mercado de pases rumbo a la temporada 2027.

El apuntado por la dirigencia de Lanús es Ignacio Lago, el extremo de Colón de Santa Fe. Oriundo de Isidro Casanova, de 24 años, es el as de espadas del equipo de Iván Delfino que sueña con el ascenso a la Liga Profesional.

No hubo ganador. Banfield y Lanús repartieron puntos en un Clásico del Sur muy disputado

Es el goleador del Sabalero con 15 tantos, además de brindar siete asistencias. Sus características llamaron la atención del cuerpo técnico encabezado por Mauricio Pellegrino : es veloz, lee bien el juego, es habilidoso y buen definidor.

Formado en las divisiones inferiores de Almirante Brown, luego de tres temporadas emigró a Talleres de Córdoba. Con poco rodaje se fue a Tiaxcala (Coyotes) de México, para regresar al país: San Martín de San Juan y Atlético de Rafaela, hasta éste presente auspicioso en Colón de Santa Fe desde 2025.

Cómo es su situación en Colón

El futbolista tiene contrato con la entidad santafecina hasta diciembre de 2028, por lo que Lanús tendrá que negociar con sus pares de Colón de Santa Fe una compra formal o ejecutar una cláusula de salida si pretende incorporarlo a su plantel.

Ignacio Lago interesa en Lanús.

En el marco de la negociación, según Radio Gol (Santa Fe), Talleres de Córdoba se quedó con el 50% de los derechos económicos del jugador, pero Colón tuvo que ceder un 20% de esa participación al grupo empresario que lo representa, conservando el 30%. Ignacio Lago no saldría por menos de US$2 millones.

Hay otro dato, quizás más importante que la situación contractual de Ignacio Lago: Lanús hizo saber que su fichaje será únicamente si el cuadro santafecino no logra el ascenso al término de la temporada de la Primera Nacional.