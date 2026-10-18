Mauricio Pellegrino explicó por qué no jugó Marcelino Moreno en Lanús.

Lanús metió una tremenda racha que lo catapultó a los primeros puestos de la zona A del Torneo Clausura . La victoria por m1-0 frente a Platense lo ubica al equipo de Mauricio Pellegrino en el 5º puesto, con buenas perspectivas para disputar los playoffs por el título.

Con cinco triunfos en la últimas seis fechas atraviesa un invicto que necesitaba para sentar bases. Ahora se le viene el partido que todos quieren jugar: el clásico con Banfield en el estadio Florencio Sola.

Gran triunfo. Lanús venció a Platense con lo justo y se metió en zona de copas internacionales

Lo bueno de este presente lo resaltó el entrenador. “Lo importante es la línea del equipo. Los equipos pueden tener buenos momentos, momentos regulares, momentos no tan buenos”. Y paso por todos.

En esa línea, Mauricio Pellegrino apuntó que “independientemente de eso, el equipo tiene que tener una competitividad, una mentalidad para saber sobrepasar esos ida y vueltas que tiene el juego”.

Y agregó: “El equipo tiene que tener una línea de mentalidad, de trabajo, de juego y tratamos de respetarla en todas las canchas. Creo que eso es lo importante de cara a lo que viene”.

La ausencia de Marcelino

Marcelino Moreno, que había sido figura ante Vélez Sarsfield, esta vez fue al banco y no ingresó. Mauricio Pellegrino explicó que “sufrió una pequeña molestia en la semana que no era limitante, pero sí un riesgo ponerlo, preferimos cuidarlo para lo que viene”.

“Lo hablamos con él y decidimos entre todos no arriesgarlo porque viene haciendo muchas cosas bien para poder encontrar el ritmo”, asumió.

Marcelino Moreno no fue utilizado por Mauricio Pellegrino.

El técnico sostuvo que “se vienen partidos decisivos y no queríamos perderlo por más tiempo. Lo que queríamos es que el martes y miércoles él ya esté entrenando con normalidad, creo que esa tiene que ser la buena noticia, olvidándonos del resultado”.

Por eso, se inclinó por el chileno Matías Sepúlveda. “Pensaba que, por ahí, a pierna cambiada, íbamos a tener opciones por adentro y desdoblando para tratar de desbordar y, con un pase atrás, tener posibilidades”, detalló.

El partido de Lanús

Una de cal, otra de arena. El entrenador del Granate se mostró conforme con el primer tiempo, pero reconoció dificultades en la parte final.

“En la primera parte tuvimos más control, más frescura, generamos más situaciones, más claras y esa eficacia nos permitió irnos en ventaja. Sabíamos que el arrión del rival iba a ser fuerte. Fue un partido trabado, sobre todo en la segunda parte”, admitió el DT.

Ante ese panorama valoró el trabajo de sus dirigidos: “Defendimos con solvencia, en algunas sufrimos, pèro sabíamos que iba a ser un partido trabado y supimos sufrirlo cuando lo necesitó el partido”.

El clásico con Banfield es el próximo paso. Semana para continuar recuperando piezas clave como Marcelino Moreno, Felipe Peña Biafore y Ramiro Carrera. No hay suspendidos, por lo que Carlos Izquierdoz sigue al límite de la suspensión con cuatro tarjetas amarillas.