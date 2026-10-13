Mauricio Pellegrino y su postura de cómo tiene que llegar Lanús a los playoffs

Importante paso dio Lanús al vencer a Vélez Sarsfield para afirmarse en los playoffs de la zona A del Torneo Clausura y continuar escalando en la tabla anual en busca de la clasificación a la Copa Sudamericana 2027. El equipo de Mauricio Pellegrino acumula cincos fechas invicto con cuatro triunfos.

Ubicado en el 5º puesto con 20 puntos, el Granate le sacó seis de ventaja a Estudiantes de La Plata y San Lorenzo de cara a dos partidos fuera de la Fortaleza: Platense y Banfield para reafirmar su racha positiva.

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En el comienzo del torneo las cosas no fluían, pero el equipo logró enderezar el rumbo para sostener este buen presente. “En el inicio estábamos en la copa, tuvimos esos viajes, el viaje a Perú, que no fue fácil”, reconoció el técnico. Y agregó: “Incluso cuando no veníamos ganando, veía que el equipo estaba mejorando en la semana, en los entrenamientos”.

Veo al equipo bien, en buena forma, mentalizados sabiendo que estamos en el sprint final y con ganas de seguir mejorando Veo al equipo bien, en buena forma, mentalizados sabiendo que estamos en el sprint final y con ganas de seguir mejorando

Mauricio Pellegrino fue a fondo con vistas a los 12 puntos que quedan en juego. Su objetivo es tratar de “llegar a los playoffs” de la “mejor manera” sumando lo más que se pueda. “Es muy importante ir sumando porque estamos en etapa de definición, donde tenemos que tratar de llegar a los playoffs, primero en la mejor posición posible, y después en la mejor forma”, analizó.

Mauricio Pellegrino y la unión de todos

Ante este panorama, donde además de los buenos resultados le convierten pocos goles, el oriundo de Leones reconoció que “la gente se contagió de la actitud del equipo, de las ganas que transmitía”.

En tanto, piensa que Lanús todavía cuenta con margen para seguir creciendo: “Veo al equipo bien, en buena forma, mentalizados sabiendo que estamos en el sprint final y con ganas de seguir mejorando”.

El invicto de 12 fechas de Vélez Sarsfield en el Torneo Clausura acabó en la Fortaleza, donde los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto perdieron la oportunidad de quedar 1º en la tabla anual.

Respecto al partido, Mauricio Pellegrino afirmó que enfrentaron “a un rival de envergadura que venía muy bien, haciendo una temporada muy buena. En la segunda parte justificamos la victoria no solo por los goles, sino por el ritmo del equipo”.