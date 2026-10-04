Marcelino Moreno rompió el silencio sobre su renovación con Lanús y metió presión a Nicolás Russo

En un fin de semana donde el juego friccionado y el planteo táctico se adueñaron del césped en el Parque Independencia, las emociones más fuertes para Lanús se terminaron viviendo en la zona mixta. Tras el empate sin goles ante Newells en Rosario, Marcelino Moreno volvió a encender las alarmas sobre su situación contractual.

El enganche, que ingresó a los 18 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Franco Watson para intentar darle frescura al ataque del equipo comandado por Mauricio Pellegrino, fue el foco de las preguntas debido a la inminente finalización de las mesas de diálogo para estirar su estadía en el Granate.

Lejos de esquivar los micrófonos y con la misma templanza con la que maneja los hilos del mediocampo, Marcelino Moreno fue contundente cuando se le consultó si había novedades sobre la firma de su nuevo contrato, considerando que su actual vínculo finaliza en diciembre de este año.

"De la renovación no sé nada todavía, estoy esperándolos a ellos", lanzó de forma directa el talentoso futbolista, haciendo alusión a la mesa directiva que encabeza Nicolás Russo .

A pesar del letargo administrativo que rodea las negociaciones desde que se estancaron por diferencias económicas a principios de año, el "10" dejó en claro que su cabeza y su deseo siguen estando puestos en ponerse a punto futbolísticamente. "Yo me siento bien. El ritmo de competencia solo me lo van a dar los partidos e ir sumando minutos para ir sacándome el polvo, por así decirlo", agregó con una sonrisa respecto a sus sensaciones físicas tras dejar atrás la dura metatarsalgia que lo marginó de las canchas por más de 120 días.

Ante la consulta sobre su renovación, Marcelino Moreno le cedió la pelota a la dirigencia de Lanús: "Es una pregunta para Nicola, venimos hablando hace rato y después lo quisieron frenar", disparó.

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Una negociación en "stand-by"

La trama de la renovación de Marcelino Moreno tiene en vilo a todo el pueblo granate desde hace meses. Las primeras ofertas presentadas por el club en el inicio de la temporada fueron desestimadas por el entorno del jugador debido a las altas pretensiones económicas en comparación al presupuesto institucional. Posteriormente, la severa lesión en su pie izquierdo congeló de manera unánime el ida y vuelta; la directiva decidió aguardar para evaluar cómo respondía su físico en el alta médica.

Ahora, con Marcelino Moreno sumando rodaje en la primera división (ya ingresó frente a Estudiantes y sumó otra media hora clave en Rosario), la pelota vuelve a estar decididamente del lado de la dirigencia. El representante del enganche, Agustín Pelletieri, espera un llamado formal en las próximas semanas para destrabar una negociación que el propio futbolista quiere cerrar en buenos términos antes del inicio del mercado de pases de cara a 2027.

El punto en Rosario le sirve al objetivo de Lanús

Haciendo foco estrictamente en lo ocurrido en el estadio Marcelo Bielsa, el empate sin goles no pasará a la historia por su vistosidad estética. El encuentro estuvo caracterizado por planteos extremadamente replegados donde ninguno de los dos equipos quiso arriesgar de más en los metros finales.

No obstante, el punto le termina sonriendo a Lanús. Con este resultado, el Granate alcanza las 17 unidades en la Zona A del Clausura, manteniéndose firmemente en la sexta ubicación y dentro de la zona de clasificación a los playoffs. Teniendo en cuenta las caídas de competidores directos como Independiente, San Lorenzo y Unión durante esta fecha, la cosecha en condición de visitante cobra un valor doble para el plantel de Pellegrino en su sueño por meterse en la fase final.