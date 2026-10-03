Lanús no pudo con Newells y se conformó con el empate en Rosario

Newell's y Lanús igualaron en cero y siguen firmes en la pelea

Newell's y Lanús empataron 0 a 0 en el estadio Marcelo Bielsa, en un partido válido por la fecha 11 del Torneo Clausura. A pesar de las intenciones de ambos equipos por romper el cero, la falta de precisión en los metros finales estancó el marcador y los obligó a repartir unidades en un duelo clave por la Zona A.

El encuentro comenzó con un imprevisto adverso para el conjunto local. Apenas a los 2 minutos de juego, el defensor de la Lepra, Lautaro Giannetti, debió abandonar el campo de juego debido a una molestia física, lo que obligó al entrenador a quemar una variante tempranera con el ingreso de Bruno Cabrera.

A partir de allí, el desarrollo del juego mostró a dos planteles replegados tácticamente, cuidando el orden defensivo y apostando a transiciones rápidas. Si bien la intensidad física fue una constante durante los 90 minutos, las situaciones claras de gol escasearon en los arcos, dejando el protagonismo a los mediocampistas y defensores de ambos bandos. Ni siquiera con el ingreso de Marcelino Moreno pudo Lanús arrimarse al arco y conseguir los tres puntos.

Con este resultado, tanto Newell's como Lanús alcanzaron las 17 unidades en la tabla de posiciones de la Zona A. Este punto les permite a ambos sostenerse de manera provisoria dentro de los puestos de vanguardia que otorgan el pasaje a la fase eliminatoria (playoffs) del certamen, de cara a la recta final de la fase regular.

Por su parte, Lanús no pudo aprovechar la última derrota de Independiente, se encuentra sexto en las posiciones y en la tabla anual se mantiene fuera de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana. En la próxima fecha, el Granate recibirá a Vélez.