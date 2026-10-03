Lanús no pudo con Newells y se conformó con el empate en Rosario

Newell's y Lanús igualaron en cero y siguen firmes en la pelea
Newell's y Lanús empataron 0 a 0 en el estadio Marcelo Bielsa, en un partido válido por la fecha 11 del Torneo Clausura. A pesar de las intenciones de ambos equipos por romper el cero, la falta de precisión en los metros finales estancó el marcador y los obligó a repartir unidades en un duelo clave por la Zona A.
El encuentro comenzó con un imprevisto adverso para el conjunto local. Apenas a los 2 minutos de juego, el defensor de la Lepra, Lautaro Giannetti, debió abandonar el campo de juego debido a una molestia física, lo que obligó al entrenador a quemar una variante tempranera con el ingreso de Bruno Cabrera.
A partir de allí, el desarrollo del juego mostró a dos planteles replegados tácticamente, cuidando el orden defensivo y apostando a transiciones rápidas. Si bien la intensidad física fue una constante durante los 90 minutos, las situaciones claras de gol escasearon en los arcos, dejando el protagonismo a los mediocampistas y defensores de ambos bandos. Ni siquiera con el ingreso de Marcelino Moreno pudo Lanús arrimarse al arco y conseguir los tres puntos.
Con este resultado, tanto Newell's como Lanús alcanzaron las 17 unidades en la tabla de posiciones de la Zona A. Este punto les permite a ambos sostenerse de manera provisoria dentro de los puestos de vanguardia que otorgan el pasaje a la fase eliminatoria (playoffs) del certamen, de cara a la recta final de la fase regular.
Por su parte, Lanús no pudo aprovechar la última derrota de Independiente, se encuentra sexto en las posiciones y en la tabla anual se mantiene fuera de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana. En la próxima fecha, el Granate recibirá a Vélez.
Final del partido
Lanús y Newells empataron 0 a 0 por la fecha número 11 del Torneo Clausura.
Un empate que no le sirve ni a Lanús ni a Newells
Con la igualdad, ni la lepra ni el Granate pueden aprovechar la última derrota de Independiente ante Instituto en Avellaneda. Con este resultado, Lanús, Newells e Independiente quedan igualados en 17 puntos, aunque el Granate queda sexto, el conjunto rosarino séptimo y el Rojo octavo, por diferencia de gol. Aún quedan cinco fechas para el final de la fase regular del Torneo Clausura.
Avisó Lanús
Con un intento de Marcelino Moreno de afuera del área el Granate buscó inquietar a Newells sin éxito.
Nahuel Losada salvó a Lanús
Luego de una pirueta de Matías Coccaro, el arquero del Granate salvó la caída de su valla.
Mauricio Pellegrino mueve el banco de suplentes de Lanús
A la cancha Marcelino Moreno en lugar de Franco Watson.
Tibia llegada de Lanús
Luego de un córner desde la derecha apareció Ronaldo Dejesús con un cabezazo que controló el arquero.
Comenzó el segundo tiempo
Ya juegan Newells y Lanús el complemento en Rosario.
Final del primer tiempo
Newells y Lanús empatan 0 a 0 por la fecha número 11 del Torneo Clausura.
Lanús choca ante Newells en un partido clave.
Buena llegada de Lanús
Una buena aproximación del Granate con un centro de Sasha Marcich y un cabezazo de Alan Wlk. El equipo de Mauricio Pellegrino intenta ser prolijo, pero no puede romper el cero.
Se salva Lanús
El Granate quedó mal parado en defensa y Nahuel Losada evitó la caída de su arco.
Lanús cerca del primero
El Granate llegó y casi Tomás Guidara abre el marcador. El disparo se fue cerca del primer palo.
Avisó Newells
El conjunto local se aproxima a través de Santiago Solari que inquietó a Nahuel Losada.
Lanús presiona y busca el primero
El Granate busca sorprender a Newells en el inicio con la velocidad de Lucas Besozzi y Alan Wlk en ataque.
Comenzó el partido
Ya juegan Newells y Lanús en el Parque Independencia.
Ya se viene Newells ante Lanús en Rosario
Newell's Old Boys: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Lucas Carrizo, Jerónimo Russo; Luca Regiardo, Rodrigo Herrera; Walter Mazzanti, Facundo Guch, Santiago Solari; Matías Cóccaro. DT: Frank Darío Kudelka.
Así forma el Rojinegro #VamosNewells pic.twitter.com/c2hIu5GBhl— Newell’s Old Boys (@Newells) October 3, 2026
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Franco Watson, Lucas Besozzi; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.
#JuegaLanús ASÍ FORMA EL GRANATE ESTA TARDE pic.twitter.com/7pKulNC6AZ— Club Lanús (@clublanus) October 3, 2026
Estadio: Marcelo Bielsa
Árbitro: Darío Herrera
TV: TNT Sports Premium