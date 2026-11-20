Martita Fort anunció la separación de Juan Manuel Ortiz en las redes sociales con una picante publicación. Desde ese momento ambos están en medio de una contienda mediática y cada uno se encarga de dar su versión de la ruptura.

La influencer habló de la inseguridad que tenía el joven uruguayo en la relación, ante la enorme fortuna de ella, y hasta dijo que a su es no de daba "la talla" para estar con ella.

En medio de esta escandalosa polémica, Juan Manuel Ortiz le contestó a Martita Fort a partir de unos audios que pusieron en pantalla en Intrusos, en América TV .

“Yo jamás en mi vida le dije me hace sentir inseguro que tengas más plata que yo. Eso no es nada nuevo, o sea, es la hija de Ricardo Fort. Jamás en mi vida puede llegar a ser una inseguridad para mí que ella tenga más plata que yo", comenzó el joven.

Además remarcó que era siempre él quien viajaba para verla: "Cuando yo me vine ella no estaba abierta a venir a Uruguay porque supuestamente no podía por su agenda. Yo la conozco a ella hace seis meses y el que estuvo siempre yendo fui yo cuatro veces por mes todas las semanas".

Martita Fort y su ex.

También se refirió a las cuestiones económicas: "Las veces que he ido a Argentina jamás me pagó algo. Se llena mucho la boca que ella paga todo pero conmigo jamás pagó nada. La única vez que pagó fue cuando salimos a comer y estaba Marisa, la madrina de ella. Después siempre pagaba todo yo".

"Las salidas a comer de Marta son a lugares lindos y salen de 500 a mil dólares por comida, yo ya no disfruto esa comida. Una comida de 150 dólares me parece bien y ya más me parece una estupidez porque a mí me cuesta hacer la plata, yo no tengo la vida resuelta como ella", continuó Juan Manuel su descargo.

Explicó qué le planteó a Martita Fort al no sentirse pleno en el vínculo: "Ella no se puede sentir mal si yo digo que me siento desenfocado y que no estoy contento en cómo está la relación. Toma alcohol de lunes a lunes y yo soy una persona súper deportista y yo no salgo de joda, me levanto a las 7 de la mañana".