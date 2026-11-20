La familia de Hugo Obregón , el hombre de 63 años asesinado a tiros en Villa Fiorito , denunció amenazas después de reclamar justicia por el crimen ocurrido el 6 de noviembre luego de una aparente discusión con una pareja de prestamistas.

La Unión tuvo acceso a una captura de pantalla de uno de los mensajes intimidatorios que presentaron en la UFI 7 de Lomas de Zamora , que está a cargo de la investigación por el asesinato.

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En la conversación, enviada desde una cuenta identificada como “Konejo LosAndes”, el autor del mensaje advierte que sabe dónde vive el destinatario y lo amenaza con enviar personas para agredirlo. “Te mando un par de perros a dar a vos ahora mismo”, se lee en uno de los fragmentos. También menciona a su hijo y advierte que podría dirigirse contra la casa del destinatario y la de sus familiares.

Obregón fue asesinado a tiros el 6 de noviembre en Fiorito. Sus familiares sostienen que el ataque estaría relacionado con una deuda de dinero que habría contraído su pareja con prestamistas.

Ya habían denunciado amenazas

En declaraciones anteriores a este medio, una de sus cuñadas había asegurado que recibieron mensajes de otras mujeres que también habrían sufrido amenazas y que, además, fueron presionados para eliminar las publicaciones en las que reclamaban justicia.

La familia también convocó a una marcha para exigir avances en la investigación y reclamar la detención de los responsables.

La concentración será este sábado a las 17.30 en José María Rosa 3031, donde familiares, amigos y allegados se reunirán para visibilizar el reclamo y pedir avances en la investigación.