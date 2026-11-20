La familia de Hugo Obregón, el hombre de 63 años asesinado a tiros en Villa Fiorito, denunció amenazas después de reclamar justicia por el crimen ocurrido el 6 de noviembre luego de una aparente discusión con una pareja de prestamistas.
Los hijos del hombre asesinado en Fiorito denunciaron amenazas por redes sociales. El autor de los mensajes intimidatorios sería una persona desde prisión.
La familia de Hugo Obregón, el hombre de 63 años asesinado a tiros en Villa Fiorito, denunció amenazas después de reclamar justicia por el crimen ocurrido el 6 de noviembre luego de una aparente discusión con una pareja de prestamistas.
La Unión tuvo acceso a una captura de pantalla de uno de los mensajes intimidatorios que presentaron en la UFI 7 de Lomas de Zamora, que está a cargo de la investigación por el asesinato.
En la conversación, enviada desde una cuenta identificada como “Konejo LosAndes”, el autor del mensaje advierte que sabe dónde vive el destinatario y lo amenaza con enviar personas para agredirlo. “Te mando un par de perros a dar a vos ahora mismo”, se lee en uno de los fragmentos. También menciona a su hijo y advierte que podría dirigirse contra la casa del destinatario y la de sus familiares.
Obregón fue asesinado a tiros el 6 de noviembre en Fiorito. Sus familiares sostienen que el ataque estaría relacionado con una deuda de dinero que habría contraído su pareja con prestamistas.
En declaraciones anteriores a este medio, una de sus cuñadas había asegurado que recibieron mensajes de otras mujeres que también habrían sufrido amenazas y que, además, fueron presionados para eliminar las publicaciones en las que reclamaban justicia.
La familia también convocó a una marcha para exigir avances en la investigación y reclamar la detención de los responsables.
La concentración será este sábado a las 17.30 en José María Rosa 3031, donde familiares, amigos y allegados se reunirán para visibilizar el reclamo y pedir avances en la investigación.