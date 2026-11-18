La lesión en el rostro de la víctima de la patota.

Jésica Bejarano , la joven de Villa Centenario que denunció haber sido atacada en patota por un grupo de vecinos, recibió una medida de cese de hostigamiento. Sin embargo, todavía reclama que le otorguen un botón antipánico y una restricción perimetral para evitar nuevos episodios de violencia.

“Estoy amenazada de muerte y tengo miedo porque tengo que salir todos los días a llevar a la escuela a mi hija”, contó a La Unión , a la vez que explicó que, pese a la medida conseguida, sigue preocupada por su seguridad y la de su familia.

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Según explicó a este medio, fue agredida por varias personas en las inmediaciones de su vivienda con golpes de puño, patadas y hasta un palo. También aseguró que fue amenazada con un arma de fuego.

Posteriormente, denunció un nuevo episodio en el que habría sido golpeada mientras tenía a su hija en brazos . En aquella oportunidad, afirmó que los agresores volvieron a amenazarla y le exigieron que se fuera del barrio.

Ataque a su pareja

La situación de violencia denunciada también habría alcanzado a la pareja de Jésica. Según contó la joven, el hombre fue agredido por las mismas personas señaladas en los episodios anteriores.

La preocupación por su estado de salud es mayor debido a que tiene una placa de platino en la cabeza. De acuerdo con lo explicado por Bejarano, un golpe podría poner en riesgo su vida.

Mientras espera que se resuelva el pedido de botón antipánico y restricción perimetral, la mujer insiste en que necesita medidas concretas para poder salir de su casa sin temor a sufrir una nueva agresión.