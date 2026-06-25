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25 de junio de 2026
Juicio.

Condenaron a dos jóvenes por la brutal golpiza en patota en Villa Centenario

La víctima sobrevivió a un ataque a botellazos en la cabeza durante el asalto de una banda de delincuentes que quedaron filmados por una cámara de seguridad.

Lautaro Cárdenas, la víctima del ataque en patota en Villa Centenario.

Lautaro Cárdenas, la víctima del ataque en patota en Villa Centenario.

La Justicia de Lomas de Zamora condenó a dos jóvenes a 6 años y 8 meses de prisión por haber participado de un brutal ataque en patota durante un robo ocurrido en febrero de 2023 en Villa Centenario, y que quedó registrado en un video de una cámara de seguridad.

"Me parece un poco injusto sumandole la tardanza, y ni contar que los menores salieron ganando porque tuvieron libertad absoluta, siendo que uno fue el responsable de que casi muera", contó la víctima, Lautaro Cárdenas, en diálogo con La Unión.

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Según pudo averiguar este medio, los dos últimos integrantes de la banda que fueron juzgados, fueron llevados a juicio por el delito de "robo calificado por haber causado lesiones graves por el empleo de un arma impropia, cometido en lugar poblado y en banda y con la participación de un menor de edad".

El año pasado, otros dos jovenes que eran menores al momento del ataque fueron condenados a la pena de tres años de prisión por el mismo hecho.

Lautaro, sonriente, junto a su hermano Alan.
Lautaro, sonriente, junto a su hermano Alan.
Lautaro, sonriente, junto a su hermano Alan.

Ataque en patota en Villa Centenario

La víctima, llamada Lautaro Cárdenas, de 16 años, había sido brutalmente golpeado el domingo 5 de febrero del 2023 a las 6:30 de la mañana, mientras caminaba con amigos por las calles Guidi de Franc y Zamora, donde se les cruzaron en el camino un Volkswagen Bora gris y un New Beetle amarillo.

De los vehículos bajaron al menos seis jóvenes que los amenazaron, los golpearon y les robaron sus pertenencias, para luego escapar. Lautaro se llevó la peor parte: intentó defender a su amigo de la golpiza y terminó recibiendo dos botellazos en la cabeza.

Si bien al principio estaba lúcido y hasta logró escapar de los atacantes, con el correr de las horas el adolescente empezó a sentirse mal y tuvieron que internarlo de urgencia en la Clínica Boedo.

Tuvo que ser operado y quedó internado en terapia intensiva con los peores pronósticos, hasta que milagrosamente pudo despertarse, para sorpresa de todos. El 13 de febrero de ese año fue dado de alta.

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