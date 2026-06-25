Condenaron a dos jóvenes por la brutal golpiza en patota en Villa Centenario

La Justicia de Lomas de Zamora condenó a dos jóvenes a 6 años y 8 meses de prisión por haber participado de un brutal ataque en patota durante un robo ocurrido en febrero de 2023 en Villa Centenario , y que quedó registrado en un video de una cámara de seguridad.

"Me parece un poco injusto sumandole la tardanza, y ni contar que los menores salieron ganando porque tuvieron libertad absoluta, siendo que uno fue el responsable de que casi muera", contó la víctima, Lautaro Cárdenas , en diálogo con La Unión.

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Según pudo averiguar este medio, los dos últimos integrantes de la banda que fueron juzgados, fueron llevados a juicio por el delito de "robo calificado por haber causado lesiones graves por el empleo de un arma impropia, cometido en lugar poblado y en banda y con la participación de un menor de edad".

El año pasado, otros dos jovenes que eran menores al momento del ataque fueron condenados a la pena de tres años de prisión por el mismo hecho.

Lautaro, sonriente, junto a su hermano Alan. Lautaro, sonriente, junto a su hermano Alan.

Ataque en patota en Villa Centenario

La víctima, llamada Lautaro Cárdenas, de 16 años, había sido brutalmente golpeado el domingo 5 de febrero del 2023 a las 6:30 de la mañana, mientras caminaba con amigos por las calles Guidi de Franc y Zamora, donde se les cruzaron en el camino un Volkswagen Bora gris y un New Beetle amarillo.

De los vehículos bajaron al menos seis jóvenes que los amenazaron, los golpearon y les robaron sus pertenencias, para luego escapar. Lautaro se llevó la peor parte: intentó defender a su amigo de la golpiza y terminó recibiendo dos botellazos en la cabeza.

Si bien al principio estaba lúcido y hasta logró escapar de los atacantes, con el correr de las horas el adolescente empezó a sentirse mal y tuvieron que internarlo de urgencia en la Clínica Boedo.

Tuvo que ser operado y quedó internado en terapia intensiva con los peores pronósticos, hasta que milagrosamente pudo despertarse, para sorpresa de todos. El 13 de febrero de ese año fue dado de alta.