El temor de la madre del adolescente de Lomas atacado en patota cuando salía de la escuela

La madre de un adolescente de Lomas de Zamora de 16 años que semanas atrás sufrió un ataque en patota en Remedios de Escalada cuando salía de la escuela, denunció la agresión, pero los acusados siguen libres, y teme por su hijo.

En diálogo con La Unión , Belén explicó que su hijo recuperó la bicicleta, pero no pudo volver a la casa de la novia, donde había sido el ataque, por miedo a los hermanos que le pegaron y le robaron la última vez.

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"El papá de la novia le recupero la bici y tuvieron una pelea muy grande (con los agresores), explicó la denunciante. "La madre de la novia de mi hijo también los denunció", agregó.

La mujer aseguró que su hijo quedó muy afectado por lo ocurrido y remarcó la necesidad de que se tomen medidas urgentes. Según relató, el adolescente había acompañado a su novia hasta su casa y fue atacado al regresar. Intentó escapar corriendo varias cuadras, pero no logró evitar el asalto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/LaUnionDiario/status/2035045069598736569&partner=&hide_thread=false Un joven vecino de Lomas de Zamora de 16 años fue agredido en patota por dos hermanos que le robaron la mochila en Remedios de Escalada, momentos después de salir de la escuela. pic.twitter.com/dBeFIrn6PF — Diario La Unión (@LaUnionDiario) March 20, 2026

El video del ataque en patota

El hecho ocurrió el 19 de marzo pasado sobre la calle Juan Ruíz de Ocaña, entre Hernándarias y Colón, cuando la víctima fue interceptada por dos hermanos de 15 y 18 años que lo golpearon y le robaron la bicicleta, el celular y sus pertenencias.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad y generó preocupación en el entorno familiar. En las imágenes se observa que el menor atacado primero se despide de su novia, mientras es observado de cerca por uno de los acusados, que parece esperar el momento justo para atacarlo.

Cuando el adolescente regresaba a su casa en su bicicleta, trata de evitar la confrontación, aunque es en vano. Uno de los agresores se cruza en su camino, y en simultaneo, el otro trata de rodearlo por detrás para tomarlo por sorpresa y no dejarlo escapar.