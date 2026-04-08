Lomas y un legado arquitectónico sobre Gorriti y la Avenida Hipólito Yrigoyen.

En la esquina de la avenida Hipólito Yrigoyen y Gorriti, en pleno centro de Lomas de Zamora , se levanta desde hace más de medio siglo un edificio que no pasa desapercibido. Sobre uno de sus laterales, una serie de murales verticales con figuras geométricas, símbolos abstractos y colores intensos le dan una identidad particular.

Según pudo averiguar este medio, el edificio fue construido en la década de 1960, en una etapa de crecimiento urbano y modernización de Lomas de Zamora, cuando comenzaron a levantarse las primeras construcciones en altura. En aquellos años, la ciudad empezaba a transformarse a partir del desarrollo de edificios de departamentos y oficinas.

El arquitecto Luis Letizia vincula esta obra con otras construcciones emblemáticas de la época y con el proceso de expansión urbana que se dio antes y después de la Ley de Propiedad Horizontal, que permitió la proliferación de edificios de departamentos.

El edificio de Hipólito Yrigoyen y Gorriti se construyó emulando la arquitectura de moda de aquel entonces, con epicentro en la ciudad de Brasilia (capital de Brasil, planificada con grandes monumentos arquitectónicos).

En sus oficinas funcionó la empresa constructora Ballarini y Vago, responsable de numerosas obras en Lomas de Zamora, entre ellas chalets de estilo pintoresquista con techos de tejas y falsas mansardas, varios de los cuales aún pueden verse en calles como Fonrouge, Alem y otros puntos de la ciudad. La firma también estuvo a cargo de la construcción de la Maternidad Lomas, otra institución histórica del distrito.

Sus murales, con figuras geométricas, símbolos y colores que remiten al arte moderno latinoamericano, no son solo un detalle decorativo: son también la huella de una época en la que la arquitectura buscaba transmitir modernidad, progreso y una mirada hacia el futuro.

Los primeros edificios de altura de Lomas de Zamora

En paralelo a este edificio, durante la década del '60 se levantó el Edificio América, en la esquina de Meeks y Laprida, considerado uno de los primeros edificios de altura de Lomas de Zamora. Todas estas obras forman parte de un mismo proceso histórico: el paso de una ciudad de casas bajas y chalets a una ciudad con edificios, oficinas y actividad comercial en altura.