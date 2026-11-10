Centenario: una joven denunció un ataque en patota de sus vecinos y nuevas amenazas

Una joven de 26 años denunció que fue golpeada en patota por varios vecinos durante una violenta discusión ocurrida frente a su vivienda en Villa Centenario , y aseguró que uno de los agresores la amenazó con un arma de fuego y ahora teme por ella y su hija menor de edad.

Según consta en la denuncia a la que accedió La Unión , el violento hecho ocurrió el domingo 8 de noviembre pasado en Saladillo al 500, cuando la víctima se encontraba en su casa discutiendo con su marido y, según declaró ante la Policía, escuchó que un vecino le gritaba insultos desde el exterior.

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De acuerdo a su testimonio, a partir de ese momento comenzó un intercambio de agresiones verbales con el hombre, quien la amenazó y realizó ademanes con un objeto de aluminio.

La mujer contó que luego salió de su domicilio y que la discusión continuó en la calle, donde se sumó la pareja del vecino y otras personas de su entorno.

Denunció golpes y amenazas con un arma

Según su declaración, el acusado, a quien identificó como "Alejandro Azat", comenzó a golpearla con un palo y otras personas también participaron de la agresión, entre ellas la pareja, sus hijas y el padre del vecino.

La denunciante aseguró que recibió golpes y patadas en distintas partes del cuerpo, además de varios puñetazos en el rostro, especialmente en la zona del ojo izquierdo. Las lesiones fueron constatadas más tarde cuando fue trasladada a un centro de salud.

También afirmó que, durante el episodio, uno de los hombres la amenazó con un arma de fuego y que tanto ella como las personas que viven con ella habrían recibido amenazas de muerte.

La mujer manifestó tener miedo por su integridad física y por la seguridad de su hija de 6 años, por lo que solicitó medidas cautelares ante las autoridades.